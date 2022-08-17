https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/inventarizatsiya-shtatnoy-chislennosti-proydet-v-abkhazii-1040987728.html

Инвентаризацию штатной численности в бюджетной сфере проведут в Абхазии

Инвентаризацию штатной численности в бюджетной сфере проведут в Абхазии

По трудовому законодательству Абхазии один человек не имеет права занимать более 1,5 штата в бюджетной сфере. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T08:45+0300

2022-08-17T08:45+0300

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Инвентаризация штатной численности бюджетников пройдет в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik сообщил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Согласно трудовому законодательству Абхазии, один человек не имеет права занимать более 1,5 штата. Однако, как отметил Делба, многие работают на трех-четырех должностях.При этом, как отметил министр финансов, работать в нескольких организациях можно, не нарушая закон. К примеру, не заключая трудовой договор, а договор иного характера. Ответственность за нарушение законодательства же лежит не на самом работнике, а на работодателе, который может понести административную, а в некоторых ситуациях и уголовную ответственность. Оптимизация, по словам Делба, не обязательно означает увольнение работников или сокращение фонда заработной платы. Напротив, за счет высвобождаемых средств будет увеличена зарплата работников этих же сфер. Так, по результатам оптимизации, как полагает глава Минфина, высвобождается более 90 миллионов рублей в год.Оптимизация штатной численности в Абхазии проходит с 2015 года. По словам Делба, она требует ежегодной работы, так как вычислить нарушителей невозможно сразу, а только по истечении определенного времени.По итогам проведенной в 2021 году Федеральным казначейством России проверки использования средств финансовой помощи в целях социально-экономического развития Абхазии в период 2019-2020 годов и первое полугодие 2021 года были обнаружены нарушения штатной численности в ряде госструктур. Было решено провести инвентаризацию численности работников бюджетной сферы Абхазии и подготовить Дорожную карту по поэтапной оптимизации численности бюджетной сети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/ne-tolko-sokraschenie-ekonomist-obyasnila-tsel-optimizatsii-shtatov-1040135665.html

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