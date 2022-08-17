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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 августа
На территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние южного циклона с тропическими массами воздуха. 17.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-17T20:55+0300
2022-08-17T20:55+0300
2022-08-17T20:55+0300
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В четверг, 18 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за прохождения теплого фронта ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, днем без осадков, сохранится жаркая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +30°С до +35°С. Температура морской воды +27°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии, новости, лето
абхазия, погода в абхазии, новости, лето
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 августа
На территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние южного циклона с тропическими массами воздуха.
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В четверг, 18 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за прохождения теплого фронта ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, днем без осадков, сохранится жаркая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +30°С до +35°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.