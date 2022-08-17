https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/u-gazety-apsny-poyavilsya-svoy-sayt-1040995537.html

У газеты "Апсны" появился свой сайт

У газеты "Апсны" появился свой сайт

"Апсны" – общественно-политическая газета на абхазском языке, это старейшее периодическое издание Абхазии. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T16:00+0300

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Запущен сайт первого периодического издания на абхазском языке – газеты "Апсны", сообщил в интервью Sputnik генеральный директор республиканского государственного учреждения "Апснымедиа" Роберт Джопуа."Это один из первых вопросов, который мы начали решать после того, как три редакции – газеты "Апсны", "Республика Абхазия" и информационное агентство "Апсныпресс" –были объединены в одну медиагруппу. Мы разработали сайт, запустили его. К сожалению, у нашей первой абхазской газеты не было своего сайта", – подчеркнул он.Джопуа добавил, что на сайте газеты пока небольшой архивный материал, но до конца года планируется опубликовать выпуски с начала 2022 года.Он отметил, что потребность читателей в бумажной версии газеты "Апсны" низкая. Подписку, по словам Джопуа, в основном оформляют государственные и негосударственные организации, меньше физлица, есть те, кто покупает газету в киосках.Сейчас газета выходит раз в неделю, однако в скором времени "Апсны" будут выпускать дважды в неделю, поделился глава "Апснымедиа."Мы также провели ребрендинг названия газеты "Апсны", при разработке дизайнером были учтены ряд пожеланий редакции, моих пожеланий. Мы исходили из самого первого выпуска газеты от 1919 года, логотип максимально приближен к нему. Ребрендинг названия провела и газета "Республика Абхазия", поменяли шрифт", – сказал Роберт Джопуа.Он отметил, что в редакции газеты "Апсны" работает 15 человек, работу над сайтом газеты ведет один специалист."Апсны" – общественно-политическая газета на абхазском языке. Освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики.Первый номер газеты вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии. Газета "Апсны" с 1921 по 1991 годы называлась "Аԥсны ҟапшь" (Красная Абхазия).

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/Zhurnalistskiy-vek-istoriya-pervoy-gazety-na-abkhazskom-yazyke--1020493780.html

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