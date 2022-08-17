https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/voennye-mediki-abkhazii-pristupili-k-sorevnovaniyam-na-armi-2022-1040999949.html

Военные медики Абхазии приступили к соревнованиям на АрМИ-2022

Военные медики Абхазии приступили к соревнованиям на АрМИ-2022

Армейские международные игры стартовали 13 августа, сборная Абхазии проявит себя в семи конкурсах из 36, которые пройдут на территории России и Венесуэлы. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. "Военно-медицинская эстафета" открылась на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Красном Селе Ленинградской области, сообщается на сайте Минобороны Абхазии.Военнослужащие из Абхазии, Венесуэлы, Южной Осетии, Мали, Камеруна, Камбоджи и Киргизии впервые участвуют в это конкурсе Армейских международных игр, говорится в сообщении.Первым состязанием конкурса по программе "Индивидуальное мастерство" стали стрельбы в тире.Военные медики соревновались в стрельбе из 9-миллиметрового пистолета Макарова на дистанции 25 метров. Задачи первого этапа – за одну минуту точно выпустить в цель 10 патронов. Представители младшего и среднего медицинского звена вели огонь из автомата АК-74М, лежа, на дистанции 100 метров.Второй этап проверки индивидуального мастерства предусматривает преодоление полосы препятствий младшим и средним медперсоналом.Абхазия участвует в АрМИ третий год. В этот раз команда проявит себя в семи конкурсах из 36, в том числе впервые в снайперском рубеже, который проходит в Венесуэле.Игры пройдут на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/snayperskiy-rubezh-nachalsya-v-venesuele-1040994504.html

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