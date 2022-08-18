https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/delba-rasskazal-kak-izmenitsya-dolya-abkhazii-v-sofinansirovanii-zarplat-byudzhetnikov-1041001506.html
Делба рассказал, как изменится доля Абхазии в софинансировании зарплат бюджетников
Делба рассказал, как изменится доля Абхазии в софинансировании зарплат бюджетников
Абхазо-российское соглашение о софинансировании заработной платы бюджетников было подписано в 2015 году. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T09:00+0300
2022-08-18T09:00+0300
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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. После 2025 года темпы роста зарплат бюджетников будут обеспечиваться собственным бюджетом Абхазии, заявил в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Он подчеркнул, что при этом российская помощь не прекращается, она будет направлена не на финансирование зарплат, а на создание рабочих мест. "При вступлении в новый финансовый год, в 2023 году, софинансирование будет пропорционально меняться. Доля абхазской стороны ежегодно будет увеличиваться. К примеру, в 2023 году это будет 35% от общего фонда оплаты труда на повышение. В 2024 году это будет уже 70%, в 2025 году - 85%. И после 2025 разумеется темпы роста заработной платы будут обеспечиваться уже самостоятельно нашей страной", – рассказал Делба.Он добавил, что перегруппировка инвестиционных средств будет направляться в другие отрасли экономики, от которых в том числе ожидается пополнение доходной части бюджета, что в свою очередь позволит увеличивать заработную плату.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/delba-zayavil-o-pereraschete-zarplat-byudzhetnikov-s-nachala-goda-1039946374.html
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экономика, абхазия, россия
Делба рассказал, как изменится доля Абхазии в софинансировании зарплат бюджетников
09:00 18.08.2022 (обновлено: 09:52 18.08.2022)
Абхазо-российское соглашение о софинансировании заработной платы бюджетников было подписано в 2015 году.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik. После 2025 года темпы роста зарплат бюджетников будут обеспечиваться собственным бюджетом Абхазии, заявил в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Он подчеркнул, что при этом российская помощь не прекращается, она будет направлена не на финансирование зарплат, а на создание рабочих мест.
"При вступлении в новый финансовый год, в 2023 году, софинансирование будет пропорционально меняться. Доля абхазской стороны ежегодно будет увеличиваться. К примеру, в 2023 году это будет 35% от общего фонда оплаты труда на повышение. В 2024 году это будет уже 70%, в 2025 году - 85%. И после 2025 разумеется темпы роста заработной платы будут обеспечиваться уже самостоятельно нашей страной", – рассказал Делба.
Он добавил, что перегруппировка инвестиционных средств будет направляться в другие отрасли экономики, от которых в том числе ожидается пополнение доходной части бюджета, что в свою очередь позволит увеличивать заработную плату.