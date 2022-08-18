https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-19-avgusta-1041007178.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с тропическими массами воздуха. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T15:01+0300
2022-08-18T15:01+0300
2022-08-18T15:01+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040869200_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2aa316e2b054b1ba5cb86c5cdf7ff6ce.jpg
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В пятницу, 19 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода, возможны локальные осадки разной интенсивности, гроза, ночью и утром туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040869200_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_59f4bd5125e92cb7c46d05a5a8bb2754.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с тропическими массами воздуха.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В пятницу, 19 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода, возможны локальные осадки разной интенсивности, гроза, ночью и утром туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.