https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-19-avgusta-1041007178.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 августа

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с тропическими массами воздуха. 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T15:01+0300

2022-08-18T15:01+0300

2022-08-18T15:01+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040869200_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2aa316e2b054b1ba5cb86c5cdf7ff6ce.jpg

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В пятницу, 19 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода, возможны локальные осадки разной интенсивности, гроза, ночью и утром туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия