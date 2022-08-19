https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-uchitel-goda-zavershilas-v-gagre-1041025437.html

Международная летняя школа "Учитель года" завершилась в Гагре

Международная летняя школа "Учитель года" завершилась в Гагре

Мероприятие представляет собой дискуссионную площадку и одновременно школу развития для учителей. 19.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Международная летняя школа "Учитель года" завершила свою работу в Гагре, сказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Абхазии Аслан Кутелия.Для участия в летней школе в Абхазию приехали 19 спикеров из России – это преподаватели, которые были признаны лучшими в разные годы. Также в Гагру приехали учителя со всех районов Абхазии."Учителя из Абхазии и России обменялись опытом работы, поэтому главная задача летней школы выполнена, и такая работа будет продолжаться в дальнейшем", - заметил Кутелия.Преподаватель математики Сухумской средней школы №10 Саманта Лепсая рассказала, что в рамках проведения летней школы учителя из России с большим опытом работы и методисты проводили семинары.Направлениями работы международной летней школы "Учитель года" были: дошкольное образование, начальная школа, филология, математика, биология и химия. Организатор – Министерство просвещения и языковой политики Абхазии.Всего в летней школе приняли участие более 120 педагогов из Абхазии и России. В начале 2022 года в Абхазии впервые была проведена Международная зимняя школа "Учитель года".Основная задача мероприятия – знакомство с передовыми научными достижениями, педагогическими методиками, современными образовательными технологиями и возможностями их применения. В летней школе участвовали преподаватели, воспитатели и методисты общеобразовательных учреждений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/tambovskie-uchitelya-proveli-shkolu-pedagogicheskogo-masterstva-dlya-sukhumskikh-kolleg-1040184943.html

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