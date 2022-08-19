https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/okolo-1300-priborov-ucheta-elektroenergii-ustanovleno-v-sukhume-1041022402.html
Около 1300 приборов учета электроэнергии установлено в Сухуме
Около 1300 приборов учета электроэнергии установлено в Сухуме
С помощью умного счетчика и потребитель, и поставщик могут следить за расходом электроэнергии и нагрузками как ежесуточно, так и ежемесячно. 19.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-19T15:00+0300
2022-08-19T15:00+0300
2022-08-19T16:53+0300
в абхазии
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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. В Сухуме установлено около 1300 приборов учета электроэнергии, об этом сообщается в репортаже Абхазского телевидения. Как отметил в репортаже начальник СУЭС Тимур Джинджолия, с установкой счетчиков получится определять по любым параметрам потребление электроэнергии абонентами. "В случае неоплаты, в программе формируется извещение, передается абоненту, он извещается, а потом происходит обесточивание абонента. Обесточивание происходит автоматически, это делает программа, установлен порог отключения, свыше которого при накапливании долгов программа обесточивает абонента", – отметил Джинджолия. По его словам, главное преимущество от установки счетчиков – снижение нагрузок на подстанциях, потому что люди начинают экономить.Как уточнили Sputnik в СУЭС, всего для установки приборов учета всем абонентам по Сухуму требуется 25 тысяч счетчиков. "Черноморэнерго" приобрело более 2500 приборов. Для абонентов установка бесплатная.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-energetika-abkhazii-perezhivaet-tyazheleyshie-vremena-1040675827.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум
проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум
Около 1300 приборов учета электроэнергии установлено в Сухуме
15:00 19.08.2022 (обновлено: 16:53 19.08.2022)
С помощью умного счетчика и потребитель, и поставщик могут следить за расходом электроэнергии и нагрузками как ежесуточно, так и ежемесячно.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik
. В Сухуме установлено около 1300 приборов учета электроэнергии, об этом сообщается
в репортаже Абхазского телевидения.
Как отметил в репортаже начальник СУЭС Тимур Джинджолия, с установкой счетчиков получится определять по любым параметрам потребление электроэнергии абонентами.
"В случае неоплаты, в программе формируется извещение, передается абоненту, он извещается, а потом происходит обесточивание абонента. Обесточивание происходит автоматически, это делает программа, установлен порог отключения, свыше которого при накапливании долгов программа обесточивает абонента", – отметил Джинджолия.
По его словам, главное преимущество от установки счетчиков – снижение нагрузок на подстанциях, потому что люди начинают экономить.
Как уточнили Sputnik в СУЭС, всего для установки приборов учета всем абонентам по Сухуму требуется 25 тысяч счетчиков. "Черноморэнерго" приобрело более 2500 приборов. Для абонентов установка бесплатная.