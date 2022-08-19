https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-20-i-21-avgusta-1041022536.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 августа

На выходных территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южного циклона с тропическими массами воздуха. 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T15:30+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 авг – Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода, ночью и утром в субботу возможен слабый дождь, туман, в воскресенье без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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погода в абхазии