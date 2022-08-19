https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/zakonnoe-priobretenie-i-vladenie-kak-v-abkhazii-zaregistrirovat-oruzhie-1041019878.html

Законное приобретение и владение: как в Абхазии зарегистрировать оружие

Законное приобретение и владение: как в Абхазии зарегистрировать оружие

Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы МВД Абхазии Даур Когония в интервью Sputnik рассказал о правилах регистрации оружия в республике и мерах... 19.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-19T16:15+0300

2022-08-19T16:15+0300

2022-08-19T17:03+0300

интервью

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Sputnik. Беседовала Наала Мукба.– Какую процедуру должен пройти гражданин республики для перерегистрации оружия?– Для перерегистрации оружия и лицензирования должен явиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Управления общественной безопасности МВД и предоставить следующие документы: паспорт гражданина Республики Абхазия с постоянной пропиской, обязательным является наличие сейфа, где хранится соответствующее оружие.Также нужна справка из наркологического диспансера и психдиспансера, справка офтальмолога. Если это охотничье оружие, также необходимо иметь с собой охотничий билет, обязательно нужно пройти контрольный отстрел. То есть, если человек оформляет нарезное оружие, обязательно приносит его с собой, а также не менее трех патронов и пройти контрольный отстрел в Информационно-координационном центре.– В течение одного дня это можно сделать? Вот принес вам человек документы, насколько быстро можно зарегистрировать ружье?– Вся работа может занять до пяти рабочих дней. Если человек принес оружие до десяти часов утра и произвел отстрел, то получает свое оружие в тот же день до пяти часов вечера со справкой эксперта, что он отстрелял оружие. Регистрация оружия действует пять лет.– Много ли желающих зарегистрировать свое оружие?– Да, многие приходят, отстреливают оружие, регистрируют, проходят первичные регистрации. Многие покупают оружие, в основном охотничье, так как в Абхазии оно пользуется спросом, люди охотятся, ездят в лес, в горы.– Должны ли резервисты регистрировать оружие?– С принятием нового закона, вступившего в силу 1 марта 2021 года, все резервисты проходят перерегистрацию оружия в Министерстве обороны. Они предоставляют весь пакет документов, который мы перечислили выше.– Давайте поговорим о введенном в эксплуатацию программно-аппаратном комплексе "Арсенал", что это такое?– Действующим законодательством установлен порядок проведения контрольного отстрела из гражданского, служебного огнестрельного оружия, с нарезным стволом и технических требований данного процесса, а также порядка учета пуль и гильз. В МВД Абхазии функционирует программно-аппаратный комплекс, автоматизированной баллистической-идентификационной системы "Арсенал". Он предусматривает электронные пулегильзотеки большого объема, а также идентификацию стреляных боеприпасов и автоматизацию проводимых экспертиз.Если МВД Абхазии раньше имело гильзотеку, то теперь мы вышли на новый уровень, проводим также анализ пуль и гильз. Это помогает в раскрытии преступлений, меньше будет беспредельных выстрелов, люди боятся стрелять в городе, так как если найти пулю или гильзу, то можно идентифицировать и узнать, кому принадлежит оружие.– В отношение тех, кто не спешит регистрировать оружие, какие меры наказания предусмотрены за хранение, ношение без лицензии?– Ношение и хранение огнестрельного оружия без наличия на то разрешения, то есть соответствующих бумаг, предусматривает уголовную ответственность по статье 217. Наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет со штрафом. Если это охотничье гладкоствольное ружье, то предусмотрен штраф до 20 минимальных размеров оплаты труда. Также люди обязаны оформить на себя оружие, если не оформляют, то уже следует уголовная ответственность.– Некоторые граждане считают, что оружие надо иметь дома в целях самообороны. Как законно приобрести оружие, кто имеет на это право, может ли любой гражданин приобрести его?– Оружие может приобрести человек, который не состоит на учете в психдиспансере, наркодиспансере. Если есть непогашенная судимость за преступление, совершенное умышленно, мы имеем право ему отказать. Если человек когда-то был осужден за убийство, то он не имеет права носить оружие и вообще его иметь.– Существует ли ограничение на приобретаемое физическими лицами оружие?– Если человек приобретает гладкоствольное ружье, то не более пяти единиц, если охотничье длинноствольное, то тоже не более пяти, также короткоствольное. За регистрацию оружия есть установленная Кабинетом министров государственная пошлина, которую гражданин обязан заплатить. Скажем, за охотничье оружие, это две тысячи рублей, за хранение короткоствольных – госпошлина пять тысяч рублей.– Как контролируете браконьеров и тех, кто незаконно охотится и носит оружие?– Охотничий сезон в Абхазии открылся 13 августа согласно принятому распоряжению о сроках охоты и нормах добычи животных. Они абсолютно контролируются, в каждом районе нашей страны есть инспектора отдела разрешительной работы. Ими проводятся рейдовые мероприятия, это и ночные и дневные вылазки. Вообще браконьеров в Абхазии очень мало, так как сами охотники, которые предпочитают относиться к традициям с уважением, они этих браконьеров сами вытесняют.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/pereregistratsiyu-grazhdanskogo-oruzhiya-nuzhno-proyti-do-kontsa-goda-1040833288.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210323/Zakonnyy-oborot-chto-nuzhno-znat-o-grazhdanskom-oruzhii-1032068738.html

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