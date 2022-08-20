https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/covid-19-stanovitsya-sezonnym-zabolevaniem-zayavila-ekspert-rospotrebnadzora-1041033143.html

COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявила эксперт Роспотребнадзора

COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявила эксперт Роспотребнадзора

По наблюдениям Роспотребнадзора за два года, максимальный подъем COVID-19 приходится на осенне-зимний период, а ближе к лету заболеваемость снижается. 20.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-20T12:45+0300

2022-08-20T12:45+0300

2022-08-20T12:47+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/14/1031133150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2ffe49cedf51ca9379953486a60c1dbb.jpg

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, заявила в интервью РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Эпидемиолог объяснила, что в осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ, и гриппа, а ближе к лету заболеваемость коронавирусной инфекцией ниже осенне-зимних пиков.При этом, эволюция вируса такова, что он постоянно мутирует, и происходит это, в первую очередь, в неиммунном организме, поэтому важно не забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации, подчеркнула Пшеничная.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/nagruzka-ochen-bolshaya-vrach-gudautskoy-bolnitsy-otsenila-epidsituatsiyu-v-abkhazii-1041029201.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, общество