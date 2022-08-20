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COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявила эксперт Роспотребнадзора
COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявила эксперт Роспотребнадзора
По наблюдениям Роспотребнадзора за два года, максимальный подъем COVID-19 приходится на осенне-зимний период, а ближе к лету заболеваемость снижается. 20.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-20T12:45+0300
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СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, заявила в интервью РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Эпидемиолог объяснила, что в осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ, и гриппа, а ближе к лету заболеваемость коронавирусной инфекцией ниже осенне-зимних пиков.При этом, эволюция вируса такова, что он постоянно мутирует, и происходит это, в первую очередь, в неиммунном организме, поэтому важно не забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации, подчеркнула Пшеничная.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/nagruzka-ochen-bolshaya-vrach-gudautskoy-bolnitsy-otsenila-epidsituatsiyu-v-abkhazii-1041029201.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, общество
мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, общество
COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявила эксперт Роспотребнадзора
12:45 20.08.2022 (обновлено: 12:47 20.08.2022)
По наблюдениям Роспотребнадзора за два года, максимальный подъем COVID-19 приходится на осенне-зимний период, а ближе к лету заболеваемость снижается.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, заявила в интервью РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Есть признаки, указывающие на это. Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ", - сказала Пшеничная.
Эпидемиолог объяснила, что в осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ, и гриппа, а ближе к лету заболеваемость коронавирусной инфекцией ниже осенне-зимних пиков.
При этом, эволюция вируса такова, что он постоянно мутирует, и происходит это, в первую очередь, в неиммунном организме, поэтому важно не забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации, подчеркнула Пшеничная.