https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/nagruzka-ochen-bolshaya-vrach-gudautskoy-bolnitsy-otsenila-epidsituatsiyu-v-abkhazii-1041029201.html

"Нагрузка очень большая": врач Гудаутской больницы оценила эпидситуацию в Абхазии

"Нагрузка очень большая": врач Гудаутской больницы оценила эпидситуацию в Абхазии

После спада волны COVID-19 весной инфекционное отделение Гудаутской районной больницы приняло первого стационарного больного 15 июля. 20.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-20T09:38+0300

2022-08-20T09:38+0300

2022-08-20T09:38+0300

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СУХУМ, 20 авг – Sputnik. За месяц инфекционное отделение Гудаутской районной больницы оказало помощь 110 пациентам с коронавирусом, не считая амбулаторных больных и пациентов для диагностики, рассказала в интервью радио Sputnik врач-реаниматолог Ангелина Калинина.По ее словам, говорить о новой вспышке пока что нельзя, но наблюдается тенденция к увеличению количества зараженных. В день в отделение обращаются около 50 человек, около половину из них госпитализируют на стационарное лечение.Калинина рассказала, что в этот раз коронавирус сильно похож на тяжелый грипп – в больницу обращаются пациенты с высокой температурой до +40 градусов, которые не могут сбить жар лекарствами на протяжении нескольких дней. Обычно вирус осложнений не вызывает, и пациент остается в стационаре два-три дня до понижения температуры, добавила она.По статистике медучреждения, 70 процентов поступающих в больницу переносили болезнь ранее, 50 процентов вакцинированы, но они переносят болезнь так же, как те, кто заражен впервые.Болезнь опасна для маленьких детей и возрастных людей, так как лихорадка у этих людей быстро приводит к обезвоживанию, что может привести к осложнениям – печеночная, сердечно-сосудистая опасность, может пострадать головной мозг", - рассказала Калинина.Специалист отметила, что в медучреждении не наблюдается нехватка младшего и среднего персонала, но мало врачей, в том числе дежурных. В отделении работают всего три врача, двое из них ординаторы первого года."Нагрузка очень большая, до 20 человек в день, которых нужно стационарно укладывать. Нужно их посмотреть, расписать лечение, проконтролировать, не пропустить, это сложно", - сказала она.Врач рекомендует обращаться к специалистам, если человек не может сбить высокую температуру в течение суток, ощущает слабость, головокружение, заложенность носа, першение в горле и обильное потовыделение.В качестве мер самозащиты Калинина рекомендует соблюдать меры гигиены, мыть руки, стараться не посещать массовые мероприятия, носить маску и не контактировать с больными.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/medik-rasskazala-ob-osobennostyakh-novoy-volny-covid-19-v-abkhazii-1040973256.html

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