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"Грифон" приостановил морские путешествия в Абхазию
"Грифон" приостановил морские путешествия в Абхазию
Туристический теплоход "Грифон" отправляется из Сочи и прибывает в порт Сухума за три с небольшим часа. 20.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-20T16:30+0300
2022-08-20T16:30+0300
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Морское сообщение между Сочи и Сухумом приостановлено по техническим причинам, заявляется на сайте перевозчика "Водоходъ Экспресс". "20-22 августа все рейсы отменены по техническим причинам. Продажа билетов приостановлена до полной ясности технического состояния судов", - говорится в сообщении. Пассажирские перевозки по морю временно недоступны и между курортами Краснодарского края: Новороссийском, Геленджиком и Сочи, в которые прибывала "Комета". Пассажирский катамаран "Грифон" открыл морское сообщение между Абхазией и Россией в начале мая и планирует ходить по маршруту до октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/v-abkhaziyu-po-moryu-turisticheskiy-katamaran-grifon-pribyl-v-sukhumskiy-port-1038988492.html
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новости, черное море, отдых в абхазии, туризм
новости, черное море, отдых в абхазии, туризм
"Грифон" приостановил морские путешествия в Абхазию
Туристический теплоход "Грифон" отправляется из Сочи и прибывает в порт Сухума за три с небольшим часа.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik.
Морское сообщение между Сочи и Сухумом приостановлено по техническим причинам, заявляется
на сайте перевозчика "Водоходъ Экспресс".
"20-22 августа все рейсы отменены по техническим причинам. Продажа билетов приостановлена до полной ясности технического состояния судов", - говорится в сообщении.
Пассажирские перевозки по морю временно недоступны и между курортами Краснодарского края: Новороссийском, Геленджиком и Сочи, в которые прибывала "Комета".
Пассажирский катамаран "Грифон" открыл морское сообщение между Абхазией и Россией в начале мая и планирует ходить по маршруту до октября.