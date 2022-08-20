https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/grifon-priostanovil-morskie-puteshestviya-v-abkhaziyu-1041037996.html

"Грифон" приостановил морские путешествия в Абхазию

"Грифон" приостановил морские путешествия в Абхазию

Туристический теплоход "Грифон" отправляется из Сочи и прибывает в порт Сухума за три с небольшим часа. 20.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-20T16:30+0300

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Морское сообщение между Сочи и Сухумом приостановлено по техническим причинам, заявляется на сайте перевозчика "Водоходъ Экспресс". "20-22 августа все рейсы отменены по техническим причинам. Продажа билетов приостановлена до полной ясности технического состояния судов", - говорится в сообщении. Пассажирские перевозки по морю временно недоступны и между курортами Краснодарского края: Новороссийском, Геленджиком и Сочи, в которые прибывала "Комета". Пассажирский катамаран "Грифон" открыл морское сообщение между Абхазией и Россией в начале мая и планирует ходить по маршруту до октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/v-abkhaziyu-po-moryu-turisticheskiy-katamaran-grifon-pribyl-v-sukhumskiy-port-1038988492.html

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