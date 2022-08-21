https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/glavy-sukhuma-i-cheboksar-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-1041066663.html

Главы Сухума и Чебоксар обсудили вопросы сотрудничества

Главы Сухума и Чебоксар обсудили вопросы сотрудничества

Накануне мэр Сухума побывал в Нижнем Новгороде, который также связан побратимскими отношениями с абхазской столицей. 21.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-21T19:30+0300

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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Главы Администрации Сухума Беслана Эшба встретился с главой Чебоксар Олегом Кортуновым в столице Чувашии, сообщается на сайте сухумской мэрии. Мэры обсудили вопросы сотрудничества городов-побратимов в разных областях. Эшба поздравил коллегу с Днем города Чебоксары, который отмечает сегодня свое 553-летие. Абхазская делегация приняла участие в праздничных мероприятиях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/glavy-sukhuma-i-nizhnego-novgoroda-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-1041034795.html

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