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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели, по прогнозам метеорологов, окажется под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 21.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-21T16:25+0300
2022-08-21T16:25+0300
2022-08-21T16:25+0300
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. В понедельник, 22 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, по-прежнему удушливо жаркая погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – низкое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости, лето, климат
погода в абхазии, новости, лето, климат
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели, по прогнозам метеорологов, окажется под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. В понедельник, 22 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, по-прежнему удушливо жаркая погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.