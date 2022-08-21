https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/tretiy-ekipazh-abkhazskikh-tankistov-vystupil-v-tankovom-biatlone-armi2022-1041062838.html
Третий экипаж абхазских танкистов выступил в "Танковом биатлоне" АрМИ–2022
Третий экипаж абхазских танкистов выступил в "Танковом биатлоне" АрМИ–2022
Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств, за звание сильнейших борются 37 стран. 21.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-21T15:58+0300
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Третий экипаж абхазских танкистов выступил в индивидуальной гонке "Танкового биатлона" на международных соревнованиях АрМИ – 2022 в воскресенье 21 августа на подмосковном полигоне Алабино.В заезде от абхазской команды участвовали: командир танка – Армен Ферманян, наводчик-оператор Аляс Амаба и механик-водитель Зураб Кварчия. Соперниками Абхазии были танкисты из Таджикистана и Судана.В соревновании "Танковый биатлон" команды были разбиты на два дивизиона. После индивидуальных гонок, в которых выступили все страны, состоится полуфинал, в него выйдут 12 лучших команд, по шесть из каждого дивизиона. В финале "Танкового биатлона", который пройдет 27 августа, сыграют четыре команды.Абхазия участвует в "Танковом биатлоне" с 2020 года. В дебютном выступлении команда заняла восьмое место, в 2021 году абхазские танкисты были шестыми.В рамках армейских международных игр АрМИ – 2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино.Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/vtoroy-ekipazh-abkhazskikh-tankistov-vystupil-v-tankovom-biatlone-na-armi-2022-1041020685.html
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абхазия, россия, алабино, танки, армия
Третий экипаж абхазских танкистов выступил в "Танковом биатлоне" АрМИ–2022
15:58 21.08.2022 (обновлено: 15:59 21.08.2022)
Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств, за звание сильнейших борются 37 стран.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Третий экипаж абхазских танкистов выступил в индивидуальной гонке "Танкового биатлона" на международных соревнованиях АрМИ – 2022 в воскресенье 21 августа на подмосковном полигоне Алабино.
В заезде от абхазской команды участвовали: командир танка – Армен Ферманян, наводчик-оператор Аляс Амаба и механик-водитель Зураб Кварчия. Соперниками Абхазии были танкисты из Таджикистана и Судана.
В результате гонки на первом месте оказались танкисты из Таджикистана, которые показали лучшее время - 37:10, на втором месте Абхазия – 38:45 и Судан замкнул тройку с 50:14 на табло.
В соревновании "Танковый биатлон" команды были разбиты на два дивизиона. После индивидуальных гонок, в которых выступили все страны, состоится полуфинал, в него выйдут 12 лучших команд, по шесть из каждого дивизиона. В финале "Танкового биатлона", который пройдет 27 августа, сыграют четыре команды.
Абхазия участвует в "Танковом биатлоне" с 2020 года. В дебютном выступлении команда заняла восьмое место, в 2021 году абхазские танкисты были шестыми.
В рамках армейских международных игр АрМИ – 2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино.
Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.