https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/voenno-tekhnicheskiy-forum-armiya-2022-zavershilsya-v-abkhazii-1041065635.html

Военно-технический форум "Армия-2022" завершился в Абхазии

Военно-технический форум "Армия-2022" завершился в Абхазии

На форуме в течение трех дней демонстрировали современные образцы вооружения российской армии. 21.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-21T19:15+0300

2022-08-21T19:15+0300

2022-08-21T19:15+0300

в абхазии

юво

вооружения

армия

россия

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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Церемония закрытия Военно-технического форума (ВТФ) "Армия-2022" прошла на российской военной базе в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.Форум проходил на территории парка "Патриот" российского соединения в Гудауте. Военнослужащие продемонстрировали гостям новейшие образцы военной техники и стрелкового оружия, стоящие на вооружении базы Южного военного округа.На специально подготовленных выставочных площадках была представлена колесная военная техника и стрелковое оружие, в частности, новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр", станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения, говорится в сообщении.Также на форуме работали развлекательные площадки культурно-художественной и военно-патриотической направленности, спортивных игр, пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевые кухни.Всего на территории ЮВО военно-технический форум прошел на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти субъектов России и российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии с 19 по 21 августа 2022 года.На площадках статического показа вооружения и военной техники было представлено порядка 250 образцов, в том числе пять воздушных судов, 27 кораблей и катеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/forum-armiya-2022-za-shest-dney-posetili-bolee-14-mln-chelovek-1041058949.html

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