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Форум "Армия-2022" в Подмосковье посетили более 1,4 миллиона человек
Форум "Армия-2022" в Подмосковье посетили более 1,4 миллиона человек
Международный военно-технический форум в Подмосковье демонстрирует лучшие образцы вооружений России и десятков других государств. 21.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-21T12:20+0300
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Форум "Армия-2022" в подмосковной Кубинке шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек, xто на 23% больше, чем в прошлом году, сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук.По его словам, 20 августа на форуме работали делегации оборонных ведомств 33 стран. Всего в рамках форума проведено 340 мероприятий, 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. В деловой программе приняли участие почти 22 тысячи человек.В воскресенье, 21 августа, в завершающий день "Армии-2022" все площадки форума будут открыты для массового посетителя, отметил Осадчук. Выступят авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи", "Русские Витязи", одиночный пилотаж выполнят Су-30, Як-130, Миг-29, Ми-28Н, Extra, а групповой - "Первый полет".Международный военно-технический форум в Подмосковье привлекает внимание специалистов из разных стран мира, демонстрирует лучшие образцы вооружений России и десятков других государств.Военно-технические форумы "Армия-2022" прошли также в Абхазии и Южной Осетии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/forum-armiya-2022-tysyachi-noveyshikh-obraztsov-vooruzheniy-iz-72-stran-1040960435.html
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россия, новости, армия, вооружения, москва
Форум "Армия-2022" в Подмосковье посетили более 1,4 миллиона человек
12:20 21.08.2022 (обновлено: 12:47 21.08.2022)
Международный военно-технический форум в Подмосковье демонстрирует лучшие образцы вооружений России и десятков других государств.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Форум "Армия-2022" в подмосковной Кубинке шесть дней посетили более 1,4 миллиона человек, xто на 23% больше, чем в прошлом году, сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук.
По его словам, 20 августа на форуме работали делегации оборонных ведомств 33 стран. Всего в рамках форума проведено 340 мероприятий, 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов. В деловой программе приняли участие почти 22 тысячи человек.
В воскресенье, 21 августа, в завершающий день "Армии-2022" все площадки форума будут открыты для массового посетителя, отметил Осадчук.
Выступят авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи", "Русские Витязи", одиночный пилотаж выполнят Су-30, Як-130, Миг-29, Ми-28Н, Extra, а групповой - "Первый полет".
Международный военно-технический форум в Подмосковье привлекает внимание специалистов из разных стран мира, демонстрирует лучшие образцы вооружений России и десятков других государств.
Военно-технические форумы "Армия-2022" прошли также в Абхазии
и Южной Осетии.