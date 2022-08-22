https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/fsb-raskryla-ubiystvo-rossiyskoy-zhurnalistki-dari-duginoy-1041077423.html
ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной
ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной
Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья... 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T14:27+0300
2022-08-22T14:27+0300
2022-08-22T15:17+0300
россия
украина
служба безопасности украины
александр дугин
фсб рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1e/1038399074_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_f6cb1408d7c7ca08c8183c81cf6d0382.jpg
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Федеральная служба безопасности раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ в результате проведения комплекса неотложных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения", – говорится в сообщении.После управляемого подрыва машины Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/ubiystvo-docheri-dugina-bylo-zakaznym-zayavil-sledkom-1041059141.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1e/1038399074_118:0:1485:1025_1920x0_80_0_0_bd4188bf821973858c334eba7b4fe312.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, служба безопасности украины, александр дугин, фсб рф
россия, украина, служба безопасности украины, александр дугин, фсб рф
ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной
14:27 22.08.2022 (обновлено: 15:17 22.08.2022)
Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Федеральная служба безопасности раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в результате проведения комплекса неотложных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения", – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, за убийство Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
После управляемого подрыва машины Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.