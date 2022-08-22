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https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/fsb-raskryla-ubiystvo-rossiyskoy-zhurnalistki-dari-duginoy-1041077423.html
ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной
ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной
Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья... 22.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Федеральная служба безопасности раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ в результате проведения комплекса неотложных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения", – говорится в сообщении.После управляемого подрыва машины Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/ubiystvo-docheri-dugina-bylo-zakaznym-zayavil-sledkom-1041059141.html
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россия, украина, служба безопасности украины, александр дугин, фсб рф
россия, украина, служба безопасности украины, александр дугин, фсб рф

ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной

14:27 22.08.2022 (обновлено: 15:17 22.08.2022)
© Foto / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ предотвратила теракт в Крыму
ФСБ предотвратила теракт в Крыму - Sputnik Абхазия, 1920, 22.08.2022
© Foto / ЦОС ФСБ РФ
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Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Федеральная служба безопасности раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в результате проведения комплекса неотложных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, за убийство Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.

После управляемого подрыва машины Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
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