https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/fsb-raskryla-ubiystvo-rossiyskoy-zhurnalistki-dari-duginoy-1041077423.html

ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной

ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья... 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T14:27+0300

2022-08-22T14:27+0300

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александр дугин

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Федеральная служба безопасности раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ в результате проведения комплекса неотложных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения", – говорится в сообщении.После управляемого подрыва машины Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/ubiystvo-docheri-dugina-bylo-zakaznym-zayavil-sledkom-1041059141.html

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