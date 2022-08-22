https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-23-avgusta-1041078195.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада и южного циклона с тропическими массами воздуха. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T16:20+0300

2022-08-22T16:20+0300

2022-08-22T16:20+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040871214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0b2ecff33005bf587fc7348809ee629.jpg

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Во вторник, 23 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, по-прежнему удушливо жаркая погода, вечером из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен небольшой дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия