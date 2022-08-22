https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-23-avgusta-1041078195.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада и южного циклона с тропическими массами воздуха. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T16:20+0300
2022-08-22T16:20+0300
2022-08-22T16:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Во вторник, 23 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, по-прежнему удушливо жаркая погода, вечером из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен небольшой дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада и южного циклона с тропическими массами воздуха.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Во вторник, 23 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, по-прежнему удушливо жаркая погода, вечером из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен небольшой дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +30°С до +35°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.