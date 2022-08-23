https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/abkhazskie-shkolniki-smogut-uchastvovat-v-mezhdunarodnoy-olimpiade-vysshey-shkoly-ekonomiki-1041085195.html

Абхазские школьники смогут участвовать в Международной олимпиаде Высшей школы экономики

Абхазские школьники смогут участвовать в Международной олимпиаде Высшей школы экономики

Победители олимпиады получат возможность бесплатного обучения в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики". 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T14:00+0300

2022-08-23T14:00+0300

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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Презентация олимпиады Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" состоялась в Доме Москвы в Сухуме во вторник, 23 августа.Олимпиада состоит из пяти блоков – естественно-технические науки, общественные науки, политика и право, коммуникации и творчество. Эти пять блоков распределяются по 16 направлениям.Школьники из Абхазии могут попробовать принять участие в олимпиаде по востоковедению, истории, математике и понять, какое направление подходит им больше, заметила Решетникова."То есть олимпиада несет профориентационный аспект с одной стороны, а с другой стороны, она дает возможность бесплатно учиться в нашем университете. Эта олимпиада предназначена для ребят с иностранным гражданством, именно поэтому мы приглашаем школьников Абхазии принять участие в ней. Это позволит им поступить в вуз и узнать результаты уже в декабре и начать учиться в России", – рассказала менеджер дирекции вуза по работе с молодежью.Она уточнила, что презентация Олимпиады прошла при поддержке абхазского клуба Высшей школы экономики.По словам Виктории Решетниковой, большинство участников олимпиады принимают участие в онлайн формате."Олимпиада – это способ раскрыть свои таланты, не много таких проектов существует, которые направлены именно на раскрытие способностей ребят. Принимая участие в олимпиаде, они могут понять, что им ближе, родители будут счастливы, что их дети определились в жизни", – сказала она.Победители олимпиады получат возможность бесплатного обучения в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", те, кто займет вторые и третьи места, получат частичные гранты, что составляет до 75% стоимости обучения в вузе.Для участия в Международной олимпиаде молодежи – 2023 необходимо пройти онлайн-регистрацию в период с 01 по 30 сентября 2022 года. Для подачи заявки, кроме заполнения регистрационной формы, необходимо подготовить мотивационное письмо.Подробная информация об условиях регистрации в олимпиаде, о правилах участия и вебинарах публикуется на сайте Международной олимпиады молодежи https://olymp.hse.ru/inter/, а также в социальных сетях олимпиады.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/ardzinba-dogovorilsya-po-ryadu-obrazovatelnykh-proektov-s-vysshey-shkoloy-ekonomiki-1039316764.html

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