https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/avgust-skorbi-gruzii-nuzhno-skoree-pokayanie-chem-proschenie-1041076187.html

Август скорби: Грузии нужно скорее покаяние, чем прощение

Август скорби: Грузии нужно скорее покаяние, чем прощение

Тридцать лет назад Грузия напала на Абхазию. Что такое покаяние, и почему грузины должны покаяться перед абхазским народом, рассуждает колумнист Sputnik. 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T12:32+0300

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Алексей Ломия, SputnikКогда горбачевская перестройка накрыла с головой нашу великую Родину, мы с воодушевлением восприняли новые веяния. Перемены принесли не только огромные очереди за алкоголем, поспешный вывод советских войск из Европы, приоткрытие государственных границ, небывалые прежде шоу и передачи на телевидении. С перестройкой пришла и гласность. Мы получили возможность читать до того запрещенных писателей, слушать недоступную музыку, открывать для себя иной мир.Они знают толк в покаянииПоявились кинофильмы, после просмотра которых неподготовленный, неискушенный советский зритель мог впасть в шок. Именно так со мной произошло, когда я увидел фильм гениального грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе "Покаяние". Хоть я и не впервые видел его работы, так как очень любил его фильм-притчу "Древо желания", но этот последний шедевр ввел меня в ступор. Я после сеанса вышел на улицу и долго шел пешком, пытаясь собраться с мыслями и осознать увиденное. Неужели такое возможно? Неужели даже у тиранов появляется необходимость покаяться перед людьми за содеянное, думал я, особенно, зная, о ком идет речь в фильме. И по национальности автор сам грузин. Режиссер убедил меня.Кто-то да услышитСейчас в Абхазии череда связанных с войной важнейших дат – 14 августа отметили День скорби, 30 лет назад началась война, впереди 30 сентября – День Победы. Для любого абхаза это неутихающая боль, неизгладимые раны в душе. 14 августа для нас не просто начало войны – это новое измерение. Мне порой страшно становится, когда я начинаю представлять, сколько молодых ребят погибло, сколько генетических ветвей безвозвратно обломано, сколько искалеченных судеб. И кто виновен во всем этом кошмаре?Без ложной скромности могу сказать, что у моих обращений и постов в соцсетях большая аудитория. Читают и друзья, и близкие, и вовсе незнакомые люди. И точно знаю, что читают враги и недоброжелатели. У меня открытый профиль, это мое кредо. Пусть читают, пусть критикуют, пусть даже насмехаются, не суть. Я пытаюсь искренне доводить свои мысли для всех желающих. Пытаюсь размышлять, пытаюсь убедить других включить мозги. Может через мои откровения я смогу проложить тропинку в душах читающих к чему-то полезному, правильному. Конечно, с моей точки зрения. Не навязываю, не настаиваю, но есть исключение.Не ради нас, но ради себяРаз за разом, из года в год, в это время я обращаюсь к грузинской публике. Наверняка они это видят. Я даже не прошу, я нарочито взываю к ним. Предлагаю извиниться, покаяться перед абхазским народом. Пусть выглядит наивно, но мне кажется, что среди них есть адекватные люди, которые точно понимают, сколько бед, сколько горя они принесли на нашу маленькую землю. Причем покаяться надо абсолютно бескорыстно, не ожидая каких-то встречных шагов. Нам не за что каяться – мы защищали Родину, мы защищали свое право жить. Грузины должны понимать, что даже при самом искреннем раскаянии, мы их не простим, но сделать это они должны. Для своего же будущего. Если они претендуют на то, что они цивилизованные, мыслящие, то должны. Пусть пересмотрят киношедевр своего соотечественника. Может, поймут, может, поможет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/neobyavlennaya-voyna-khronika-gruzinskogo-vtorzheniya-v-abkhaziyu-1040920726.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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