https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/ostanki-drevnego-voina-naydeny-pri-raskopkakh-v-abkhazii-1041085397.html
Останки древнего воина найдены при раскопках в Абхазии
Останки древнего воина найдены при раскопках в Абхазии
Меркулское городище – одно из немногих известных крупных поселений предков абхазов. Раскопки здесь ведутся с 2015 года. 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T11:55+0300
2022-08-23T11:55+0300
2022-08-23T12:30+0300
археология
раскопки
абхазия
очамчырский район
в абхазии
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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Останки древнего воина найдены российскими и абхазскими археологами в ходе экспедиции на месте Меркулского городища в Очамчырском районе Абхазии, сообщила РИА Новости сотрудница отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева. В этом году раскопки велись на территории продовольственного склада за первой линией обороны, на месте одного из первых христианских храмов (IV-V в.в. н.э.) и на условном участке дороги.Абхазскую часть экспедиции представляет научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований АНА Сурам Сакания, российскую – Галина Требелева. Археологи также нашли сосуды, кинжалы, оружие, фибулы, бусы, перстень, амулет в виде клыка, а также несколько римских погребений. Все это будет передано в Абхазский этнографический музей после изучения. Меркулское городище, в котором с IV века до нашей эры по XV век нашей эры жили предки абхазов, было обнаружено учеными в 2015 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200829/Sokrovischa-Merkuly-chto-nashli-uchenye-tam-gde-zhili-drevnie-abkhazy-1030835666.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/prirodnyy-faktor-kak-rossiyskie-uchenye-izuchayut-istoricheskie-pamyatniki-abkhazii-1038385722.html
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археология, раскопки, абхазия, очамчырский район
археология, раскопки, абхазия, очамчырский район
Останки древнего воина найдены при раскопках в Абхазии
11:55 23.08.2022 (обновлено: 12:30 23.08.2022)
Меркулское городище – одно из немногих известных крупных поселений предков абхазов. Раскопки здесь ведутся с 2015 года.
СУХУМ, 23 авг – Sputnik
. Останки древнего воина найдены российскими и абхазскими археологами в ходе экспедиции на месте Меркулского городища в Очамчырском районе Абхазии, сообщила РИА Новости
сотрудница отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева.
В этом году раскопки велись на территории продовольственного склада за первой линией обороны, на месте одного из первых христианских храмов (IV-V в.в. н.э.) и на условном участке дороги.
Абхазскую часть экспедиции представляет научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований АНА Сурам Сакания, российскую – Галина Требелева.
По ее словам, останки погибшего во время битвы воина, стрелы, найденные в его груди и рядом с телом, предварительно датируются Х веком.
Археологи также нашли сосуды, кинжалы, оружие, фибулы, бусы, перстень, амулет в виде клыка, а также несколько римских погребений. Все это будет передано в Абхазский этнографический музей после изучения.
Меркулское городище, в котором с IV века до нашей эры по XV век нашей эры жили предки абхазов, было обнаружено учеными в 2015 году.