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Политолог об отказе ЕС принимать Грузию: в Тбилиси рационально смотрят на вещи

Политолог об отказе ЕС принимать Грузию: в Тбилиси рационально смотрят на вещи

США и Евросоюз недовольны позицией грузинских властей по отношению к ситуации на Украине и санкционному давлению на Россию, в связи с чем ЕС пригрозил отказать... 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T11:10+0300

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Трапш Трапш

США и Евросоюз недовольны позицией грузинских властей по отношению к ситуации на Украине и санкционному давлению на Россию, в связи с чем ЕС пригрозил отказать Тбилиси в евроинтеграции. По словам политолога Николая Трапш, структуры ЕС недовольны Грузией из-за ее позиции применительно к украинскому кризису и антироссийским санкциям."От нынешнего кризиса грузинское руководство находится только в выигрыше в связи с притоком людей и отчасти капиталов из России. Естественно, недовольство у европейских и украинских партнеров накапливается и выливается в такие жесткие заявления", — пояснил он в эфире радио Sputnik.Трапш также дал прогнозы относительно влияния сложившейся ситуации на политику Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии."Нынешнее грузинское руководство далеко от политической эскалации конфликтов, не говоря уже о военной, в силу рационального взгляда на вещи. Совершенно очевидно, что по сравнению с 2008 годом военная мощь России многократно возросла, и в Тбилиси сидят люди достаточно рационально мыслящие, чтобы этого не понимать", — отметил политолог.Он добавил, что любая политическая эскалация может осложнить хороший для Грузии статус транзитного центра, который она избрала, не включаясь в санкционный режим.

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