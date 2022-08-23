https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/politolog-ob-otkaze-es-prinimat-gruziyu-v-tbilisi-ratsionalno-smotryat-na-veschi---1041080354.html
Политолог об отказе ЕС принимать Грузию: в Тбилиси рационально смотрят на вещи
Политолог об отказе ЕС принимать Грузию: в Тбилиси рационально смотрят на вещи
США и Евросоюз недовольны позицией грузинских властей по отношению к ситуации на Украине и санкционному давлению на Россию, в связи с чем ЕС пригрозил отказать... 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T11:10+0300
2022-08-23T11:10+0300
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США и Евросоюз недовольны позицией грузинских властей по отношению к ситуации на Украине и санкционному давлению на Россию, в связи с чем ЕС пригрозил отказать Тбилиси в евроинтеграции. По словам политолога Николая Трапш, структуры ЕС недовольны Грузией из-за ее позиции применительно к украинскому кризису и антироссийским санкциям."От нынешнего кризиса грузинское руководство находится только в выигрыше в связи с притоком людей и отчасти капиталов из России. Естественно, недовольство у европейских и украинских партнеров накапливается и выливается в такие жесткие заявления", — пояснил он в эфире радио Sputnik.Трапш также дал прогнозы относительно влияния сложившейся ситуации на политику Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии."Нынешнее грузинское руководство далеко от политической эскалации конфликтов, не говоря уже о военной, в силу рационального взгляда на вещи. Совершенно очевидно, что по сравнению с 2008 годом военная мощь России многократно возросла, и в Тбилиси сидят люди достаточно рационально мыслящие, чтобы этого не понимать", — отметил политолог.Он добавил, что любая политическая эскалация может осложнить хороший для Грузии статус транзитного центра, который она избрала, не включаясь в санкционный режим.
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США и Евросоюз недовольны позицией грузинских властей по отношению к ситуации на Украине и санкционному давлению на Россию, в связи с чем ЕС пригрозил отказать Тбилиси в евроинтеграции. По словам политолога Николая Трапш, структуры ЕС недовольны Грузией из-за ее позиции применительно к украинскому кризису и антироссийским санкциям.
"От нынешнего кризиса грузинское руководство находится только в выигрыше в связи с притоком людей и отчасти капиталов из России. Естественно, недовольство у европейских и украинских партнеров накапливается и выливается в такие жесткие заявления", — пояснил он в эфире радио Sputnik
.
Трапш также дал прогнозы относительно влияния сложившейся ситуации на политику Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии.
"Нынешнее грузинское руководство далеко от политической эскалации конфликтов, не говоря уже о военной, в силу рационального взгляда на вещи. Совершенно очевидно, что по сравнению с 2008 годом военная мощь России многократно возросла, и в Тбилиси сидят люди достаточно рационально мыслящие, чтобы этого не понимать", — отметил политолог.
Он добавил, что любая политическая эскалация может осложнить хороший для Грузии статус транзитного центра, который она избрала, не включаясь в санкционный режим.