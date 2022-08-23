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Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздух. 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T16:10+0300
2022-08-23T16:10+0300
2022-08-23T16:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. В среду, 24 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздух.
СУХУМ, 23 авг – Sputnik. В среду, 24 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.