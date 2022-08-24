https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/v-krymu-sozdana-futbolnaya-liga-sodruzhestva-1041124832.html

В Крыму создана футбольная Лига Содружества

В Крыму создана футбольная Лига Содружества

В Евпатории в эти дни проходит футбольный форум "Содружество", в котором участвуют представители Абхазии, ЛНР, ДНР, Южной Осетии, Харьковской области и... 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T17:40+0300

2022-08-24T17:40+0300

2022-08-24T17:40+0300

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В Крыму создана футбольная Лига Содружества, об этом объявили на форуме "Содружество", сообщает Госкомспорта Абхазии. В объединение вошли команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, а также Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Республики Крым и Севастополя.Объединенный чемпионат вновь созданной футбольной Лиги может пройти уже в следующем году, заявил на форуме замминистра спорта России Одес Байсултанов.⠀ Турнир планируют провести с марта по ноябрь 2023 года.По информации оргкомитета форума, футбольный союз создан для развития и популяризации футбола в РФ, ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, а также на территориях, вышедших из-под контроля Украины в ходе российской военной спецоперации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/gubaz-abkhaziya-gotova-uchastvovat-v-obedinennom-chempionate-po-futbolu-v-krymu-1041122612.html

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