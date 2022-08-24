https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/naznachen-novyy-torgpred-rossii-v-abkhazii-1041097634.html
Назначен новый торгпред России в Абхазии
Назначен новый торгпред России в Абхазии
Распоряжением главы правительства России Михаила Мишустина от 20 августа назначен новый торговый представитель России в Абхазии. 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T09:45+0300
2022-08-24T09:45+0300
2022-08-24T10:07+0300
в абхазии
абхазия
россия
новости
торговля
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102210/64/1022106411_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_b45bf5908f4617d6398a4e146f9b07c5.jpg
СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Новым торгпредом России в Абхазии назначена Залина Кобесова, распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Кобесова сменила на посту Владимира Некрасова, который после пяти лет службы был освобожден от должности российского торгпреда по собственному желанию. Ранее Кобесова работала в Минпромторге России.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102210/64/1022106411_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_dbf7c77554af5328e1909610b2620111.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, новости, торговля, экономика
абхазия, россия, новости, торговля, экономика
Назначен новый торгпред России в Абхазии
09:45 24.08.2022 (обновлено: 10:07 24.08.2022)
Распоряжением главы правительства России Михаила Мишустина от 20 августа назначен новый торговый представитель России в Абхазии.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik.
Новым торгпредом России в Абхазии назначена Залина Кобесова, распоряжение об этом опубликовано
на официальном интернет-портале правовой информации.
Кобесова сменила на посту Владимира Некрасова, который после пяти лет службы был освобожден
от должности российского торгпреда по собственному желанию.
Ранее Кобесова работала в Минпромторге России.