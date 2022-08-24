https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/naznachen-novyy-torgpred-rossii-v-abkhazii-1041097634.html

Назначен новый торгпред России в Абхазии

Назначен новый торгпред России в Абхазии

Распоряжением главы правительства России Михаила Мишустина от 20 августа назначен новый торговый представитель России в Абхазии. 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T09:45+0300

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Новым торгпредом России в Абхазии назначена Залина Кобесова, распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Кобесова сменила на посту Владимира Некрасова, который после пяти лет службы был освобожден от должности российского торгпреда по собственному желанию. Ранее Кобесова работала в Минпромторге России.

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