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Обезьяны-космонавты и наука: к 95-летию НИИЭПиТа
Обезьяны-космонавты и наука: к 95-летию НИИЭПиТа
Ровно 95 лет назад, 24 августа 1927 года, в Абхазии открыли Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, более известный как... 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T15:45+0300
2022-08-24T15:45+0300
2022-08-24T15:53+0300
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сухумский питомник обезьян нииэпит
история
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Ровно 95 лет назад, 24 августа 1927 года, в Абхазии открыли Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, более известный как Сухумский обезьяний питомник.В советское время тут исследовали опасные вирусы, разрабатывали вакцины от гепатита, проверяли новые антибиотики и другие лекарства. Затем была Отечественная война народа Абхазии, которая не прошла бесследно и для НИИЭПиТа.Чем живет институт сегодня - смотрите в нашем видео.Подробнее об этом читайте здесь>>
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абхазия, мультимедиа, видео, сухумский питомник обезьян нииэпит, история, видео
абхазия, мультимедиа, видео, сухумский питомник обезьян нииэпит, история, видео
Ровно 95 лет назад, 24 августа 1927 года, в Абхазии открыли Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, более известный как Сухумский обезьяний питомник.
В советское время тут исследовали опасные вирусы, разрабатывали вакцины от гепатита, проверяли новые антибиотики и другие лекарства. Затем была Отечественная война народа Абхазии, которая не прошла бесследно и для НИИЭПиТа.
Чем живет институт сегодня - смотрите в нашем видео.
Подробнее об этом читайте здесь>>