https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/obezyany-kosmonavty-i-nauka-k-95-letiyu-niiepita-1041116536.html

Обезьяны-космонавты и наука: к 95-летию НИИЭПиТа

Обезьяны-космонавты и наука: к 95-летию НИИЭПиТа

Ровно 95 лет назад, 24 августа 1927 года, в Абхазии открыли Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, более известный как... 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T15:45+0300

2022-08-24T15:45+0300

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сухумский питомник обезьян нииэпит

история

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Ровно 95 лет назад, 24 августа 1927 года, в Абхазии открыли Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, более известный как Сухумский обезьяний питомник.В советское время тут исследовали опасные вирусы, разрабатывали вакцины от гепатита, проверяли новые антибиотики и другие лекарства. Затем была Отечественная война народа Абхазии, которая не прошла бесследно и для НИИЭПиТа.Чем живет институт сегодня - смотрите в нашем видео.Подробнее об этом читайте здесь>>

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абхазия, мультимедиа, видео, сухумский питомник обезьян нииэпит, история, видео