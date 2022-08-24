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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T19:24+0300
2022-08-24T19:24+0300
2022-08-24T19:24+0300
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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В четверг, 25 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииАтмосферное давление – низкое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до 26°С, днем от +30°С до +35°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии, новости
абхазия, погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В четверг, 25 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +21°С до 26°С, днем от +30°С до +35°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.