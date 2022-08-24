https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/turov-obedinennyy-zapad-podderzhivaet-terrorizm-na-ukraine-1041097504.html
Туров: объединенный Запад поддерживает терроризм на Украине
Туров: объединенный Запад поддерживает терроризм на Украине
Заместитель председателя Комитета Госдумы Росcии по делам СНГ Артем Туров в эфире радио Sputnik прокомментировал политику Запада на Украине. 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T13:11+0300
2022-08-24T13:11+0300
2022-08-24T13:11+0300
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Туров: Украина находится в заложниках у объединенного Запада
Туров: Украина находится в заложниках у объединенного Запада
В эфире радио Sputnik Туров заявил, что Киев усиленно дезинформирует украинский народ о ходе российской спецоперации.По его словам, объединенный Запад фактически поддерживает терроризм."Это подтверждается обстрелами инфраструктуры и населения из вооружения, которое было поставлено украинским властям западными странами. Все эти запуски контролируются инструкторами из НАТО, которые согласовывают цели. <...> Сейчас на фронтах видно, как целые подразделения ВСУ сдаются российским войскам, при этом украинские власти создают у своего населения совершенно иную картину происходящего", — сказал Туров.Он подчеркнул, что Украина последние восемь лет живет в параллельной реальности.Он заключил, что в действиях США и Евросоюза вокруг ситуации на Украине в какой-то момент произойдет перелом, поскольку слишком сильна нагрузка и на экономику западных стран, и на общественное мнение.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, нато, евросоюз, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, нато, евросоюз, спецоперация, аудио
Туров: объединенный Запад поддерживает терроризм на Украине
Заместитель председателя Комитета Госдумы Росcии по делам СНГ Артем Туров в эфире радио Sputnik прокомментировал политику Запада на Украине.
В эфире радио Sputnik
Туров заявил, что Киев усиленно дезинформирует украинский народ о ходе российской спецоперации.
"Запад руками украинского народа делает все возможное, чтобы затянуть конфликт, население Украины при этом используется как пушечное мясо. Страна по факту находится в заложниках у объединенного Запада и решает только те задачи, которые выгодны тем или иным государствам. Официальный Киев ничего не решает — решают Брюссель, Вашингтон, Варшава и другие", — отметил эксперт.
По его словам, объединенный Запад фактически поддерживает терроризм.
"Это подтверждается обстрелами инфраструктуры и населения из вооружения, которое было поставлено украинским властям западными странами. Все эти запуски контролируются инструкторами из НАТО, которые согласовывают цели. <...> Сейчас на фронтах видно, как целые подразделения ВСУ сдаются российским войскам, при этом украинские власти создают у своего населения совершенно иную картину происходящего", — сказал Туров.
Он подчеркнул, что Украина последние восемь лет живет в параллельной реальности.
"Она живет в искусственно созданном мире – мифе, и это отражается на том, что происходит на фронте. Людей дезинформируют, говорят им, что они побеждают... И когда они видят, что их просто пускают на убой, отказываются идти в наступление — либо сдаются, либо отступают. Здесь, конечно, включаются так называемые "нацбатальоны", которые по факту являются заградотрядами. К сожалению, никто не думает об украинском народе. Очень жаль, потому что это близкие нам люди с точки зрения истории и культуры. Просто они "перепрошитые", находятся в параллельной реальности, и нам надо сделать все возможное, чтобы вырвать их оттуда. В первую очередь для них самих это важно", — считает депутат.
Он заключил, что в действиях США и Евросоюза вокруг ситуации на Украине в какой-то момент произойдет перелом, поскольку слишком сильна нагрузка и на экономику западных стран, и на общественное мнение.