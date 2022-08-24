Туров: объединенный Запад поддерживает терроризм на Украине

"Она живет в искусственно созданном мире – мифе, и это отражается на том, что происходит на фронте. Людей дезинформируют, говорят им, что они побеждают... И когда они видят, что их просто пускают на убой, отказываются идти в наступление — либо сдаются, либо отступают. Здесь, конечно, включаются так называемые "нацбатальоны", которые по факту являются заградотрядами. К сожалению, никто не думает об украинском народе. Очень жаль, потому что это близкие нам люди с точки зрения истории и культуры. Просто они "перепрошитые", находятся в параллельной реальности, и нам надо сделать все возможное, чтобы вырвать их оттуда. В первую очередь для них самих это важно", — считает депутат.