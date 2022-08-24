Виртуальную выставку археологических объектов Абхазии откроют ученые СевГУ
14:45 24.08.2022 (обновлено: 15:00 24.08.2022)
© Foto / предоставил Виктор ЛебединскийУченые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия
© Foto / предоставил Виктор Лебединский
Ученые работают над цифровой моделью экспонатов Абхазского государственного музея. Уже оцифровано более 100 предметов.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ученые Севастопольского госуниверситета готовят 3D-выставку археологических объектов древней Абхазии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил доцент кафедры востоковедения СевГУ, заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Причерноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
Сейчас ученые работают над цифровой моделью экспонатов Абхазского государственного музея. Уже оцифровано более 100 предметов.
© Foto / предоставил Виктор ЛебединскийУченые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия
Ученые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия
© Foto / предоставил Виктор Лебединский
"Вскоре на сайте музея в виртуальном пространстве можно будет посмотреть экспозицию музея. Проводится оцифровка отдельных предметов, которые можно будет в этой экспозиции рассмотреть более детально. Эти предметы сделаны в формате цифровых двойников. Это делается для того, чтобы не только широкий круг людей смог ознакомиться с уникальными артефактами, но и специалисты могли изучать эти предметы, не выходя из своего кабинета", – пояснил Лебединский.
Ученые работают и над цифровыми двойниками древних абхазских храмов.
Экспозиция готовится по итогам совместной абхазо-российской археологической экспедиции, которая длилась с лета 2021 года. С абхазской стороны ею руководил директор Государственного музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа, с российской – сам Лебединский.
С лета прошлого года ученые проводили подводные археологические исследования в акватории Гудауты, Сухума и Очамчыры (район, прилегающий к акватории древнего города Гюэнос - прим.). Целью экспедиции были поиск, идентификация и фиксация археологических объектов на морском дне.
"Это и древние поселения, и сооружения, и затонувшие корабли. Мореплавание было достаточно активным в районе Абхазии и в античную, и в средневековую эпохи. Эти воды бороздили и греческие, и римские, и итальянские корабли. Мореплавание было чрезвычайно развито. А Диоскурия, Себастополис, Питиунт были крупными портами в древности, они обладали своими гаванями. Поэтому очень важно изучение этой истории. И исследование само по себе очень перспективное. Мы пытаемся локализовать кораблекрушение IV века до нашей эры, которое предположительно находится в районе Гудауты. Именно в акватории Гудауты рыбаками неоднократно поднимались целые амфоры, поэтому мы хотим найти это кораблекрушение", – отметил Лебединский.
Помимо этого, археологи изучали остатки портов и пирсов, которые были на побережье Сухума, где, как полагают ученые, располагалась Диоскурия.
© Foto / предоставил Виктор Лебединский Ученые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия
Ученые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия
© Foto / предоставил Виктор Лебединский
"В районе Сухума была обнаружена уникальная стела античного периода, которая хранится в Абхазском государственном музее. И эта стела указывает на то, что где-то в окрестностях Сухума находилась Диоскурия. Соответственно рядом где-то находятся и портовые сооружения. Проведена большая работа по сканированию морского дна в районе Сухума. Мы работаем с применением гидролокаторов бокового обзора, а также профилографа для обнаружения того, что лежит на морском дне и чтобы заглянуть под слой песка", – отметил Лебединский.
Гидролокаторами бокового обзора исследователи изучили и морское дно Очамчыры. Однако там исследование затруднено из-за того, что берег был сильно разрушен морем.
3 июля 2021, 19:50