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https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/virtualnuyu-vystavku-arkheologicheskikh-obektov-abkhazii-otkroyut-uchenye-sevgu-1041110971.html
Виртуальную выставку археологических объектов Абхазии откроют ученые СевГУ
Виртуальную выставку археологических объектов Абхазии откроют ученые СевГУ
Ученые работают над цифровой моделью экспонатов Абхазского государственного музея. Уже оцифровано более 100 предметов. 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T14:45+0300
2022-08-24T15:00+0300
абхазия
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выставки
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СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ученые Севастопольского госуниверситета готовят 3D-выставку археологических объектов древней Абхазии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил доцент кафедры востоковедения СевГУ, заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Причерноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.Сейчас ученые работают над цифровой моделью экспонатов Абхазского государственного музея. Уже оцифровано более 100 предметов."Вскоре на сайте музея в виртуальном пространстве можно будет посмотреть экспозицию музея. Проводится оцифровка отдельных предметов, которые можно будет в этой экспозиции рассмотреть более детально. Эти предметы сделаны в формате цифровых двойников. Это делается для того, чтобы не только широкий круг людей смог ознакомиться с уникальными артефактами, но и специалисты могли изучать эти предметы, не выходя из своего кабинета", – пояснил Лебединский.Ученые работают и над цифровыми двойниками древних абхазских храмов.Экспозиция готовится по итогам совместной абхазо-российской археологической экспедиции, которая длилась с лета 2021 года. С абхазской стороны ею руководил директор Государственного музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа, с российской – сам Лебединский.С лета прошлого года ученые проводили подводные археологические исследования в акватории Гудауты, Сухума и Очамчыры (район, прилегающий к акватории древнего города Гюэнос - прим.). Целью экспедиции были поиск, идентификация и фиксация археологических объектов на морском дне.Помимо этого, археологи изучали остатки портов и пирсов, которые были на побережье Сухума, где, как полагают ученые, располагалась Диоскурия."В районе Сухума была обнаружена уникальная стела античного периода, которая хранится в Абхазском государственном музее. И эта стела указывает на то, что где-то в окрестностях Сухума находилась Диоскурия. Соответственно рядом где-то находятся и портовые сооружения. Проведена большая работа по сканированию морского дна в районе Сухума. Мы работаем с применением гидролокаторов бокового обзора, а также профилографа для обнаружения того, что лежит на морском дне и чтобы заглянуть под слой песка", – отметил Лебединский.Гидролокаторами бокового обзора исследователи изучили и морское дно Очамчыры. Однако там исследование затруднено из-за того, что берег был сильно разрушен морем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/zagadki-merkuly-chto-uchenye-nashli-v-drevnem-gorodische-1041096854.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210703/10-faktov-o-dioskurii-1020449731.html
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абхазия, россия, история, археология, севастополь, выставки
абхазия, россия, история, археология, севастополь, выставки

Виртуальную выставку археологических объектов Абхазии откроют ученые СевГУ

14:45 24.08.2022 (обновлено: 15:00 24.08.2022)
© Foto / предоставил Виктор ЛебединскийУченые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия
Ученые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 24.08.2022
© Foto / предоставил Виктор Лебединский
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Ученые работают над цифровой моделью экспонатов Абхазского государственного музея. Уже оцифровано более 100 предметов.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ученые Севастопольского госуниверситета готовят 3D-выставку археологических объектов древней Абхазии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил доцент кафедры востоковедения СевГУ, заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Причерноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
Сейчас ученые работают над цифровой моделью экспонатов Абхазского государственного музея. Уже оцифровано более 100 предметов.
© Foto / предоставил Виктор ЛебединскийУченые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия
Ученые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 24.08.2022
Ученые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия
© Foto / предоставил Виктор Лебединский
"Вскоре на сайте музея в виртуальном пространстве можно будет посмотреть экспозицию музея. Проводится оцифровка отдельных предметов, которые можно будет в этой экспозиции рассмотреть более детально. Эти предметы сделаны в формате цифровых двойников. Это делается для того, чтобы не только широкий круг людей смог ознакомиться с уникальными артефактами, но и специалисты могли изучать эти предметы, не выходя из своего кабинета", – пояснил Лебединский.
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Ученые работают и над цифровыми двойниками древних абхазских храмов.
Экспозиция готовится по итогам совместной абхазо-российской археологической экспедиции, которая длилась с лета 2021 года. С абхазской стороны ею руководил директор Государственного музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа, с российской – сам Лебединский.
С лета прошлого года ученые проводили подводные археологические исследования в акватории Гудауты, Сухума и Очамчыры (район, прилегающий к акватории древнего города Гюэнос - прим.). Целью экспедиции были поиск, идентификация и фиксация археологических объектов на морском дне.

"Это и древние поселения, и сооружения, и затонувшие корабли. Мореплавание было достаточно активным в районе Абхазии и в античную, и в средневековую эпохи. Эти воды бороздили и греческие, и римские, и итальянские корабли. Мореплавание было чрезвычайно развито. А Диоскурия, Себастополис, Питиунт были крупными портами в древности, они обладали своими гаванями. Поэтому очень важно изучение этой истории. И исследование само по себе очень перспективное. Мы пытаемся локализовать кораблекрушение IV века до нашей эры, которое предположительно находится в районе Гудауты. Именно в акватории Гудауты рыбаками неоднократно поднимались целые амфоры, поэтому мы хотим найти это кораблекрушение", – отметил Лебединский.

Помимо этого, археологи изучали остатки портов и пирсов, которые были на побережье Сухума, где, как полагают ученые, располагалась Диоскурия.
© Foto / предоставил Виктор Лебединский Ученые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия
Ученые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 24.08.2022
Ученые Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН проводят уникальные исследования в Республике Абхазия
© Foto / предоставил Виктор Лебединский
"В районе Сухума была обнаружена уникальная стела античного периода, которая хранится в Абхазском государственном музее. И эта стела указывает на то, что где-то в окрестностях Сухума находилась Диоскурия. Соответственно рядом где-то находятся и портовые сооружения. Проведена большая работа по сканированию морского дна в районе Сухума. Мы работаем с применением гидролокаторов бокового обзора, а также профилографа для обнаружения того, что лежит на морском дне и чтобы заглянуть под слой песка", – отметил Лебединский.
Гидролокаторами бокового обзора исследователи изучили и морское дно Очамчыры. Однако там исследование затруднено из-за того, что берег был сильно разрушен морем.
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