https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/virtualnuyu-vystavku-arkheologicheskikh-obektov-abkhazii-otkroyut-uchenye-sevgu-1041110971.html

Виртуальную выставку археологических объектов Абхазии откроют ученые СевГУ

Виртуальную выставку археологических объектов Абхазии откроют ученые СевГУ

Ученые работают над цифровой моделью экспонатов Абхазского государственного музея. Уже оцифровано более 100 предметов. 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T14:45+0300

2022-08-24T14:45+0300

2022-08-24T15:00+0300

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ученые Севастопольского госуниверситета готовят 3D-выставку археологических объектов древней Абхазии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил доцент кафедры востоковедения СевГУ, заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Причерноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.Сейчас ученые работают над цифровой моделью экспонатов Абхазского государственного музея. Уже оцифровано более 100 предметов."Вскоре на сайте музея в виртуальном пространстве можно будет посмотреть экспозицию музея. Проводится оцифровка отдельных предметов, которые можно будет в этой экспозиции рассмотреть более детально. Эти предметы сделаны в формате цифровых двойников. Это делается для того, чтобы не только широкий круг людей смог ознакомиться с уникальными артефактами, но и специалисты могли изучать эти предметы, не выходя из своего кабинета", – пояснил Лебединский.Ученые работают и над цифровыми двойниками древних абхазских храмов.Экспозиция готовится по итогам совместной абхазо-российской археологической экспедиции, которая длилась с лета 2021 года. С абхазской стороны ею руководил директор Государственного музея, кандидат исторических наук Аркадий Джопуа, с российской – сам Лебединский.С лета прошлого года ученые проводили подводные археологические исследования в акватории Гудауты, Сухума и Очамчыры (район, прилегающий к акватории древнего города Гюэнос - прим.). Целью экспедиции были поиск, идентификация и фиксация археологических объектов на морском дне.Помимо этого, археологи изучали остатки портов и пирсов, которые были на побережье Сухума, где, как полагают ученые, располагалась Диоскурия."В районе Сухума была обнаружена уникальная стела античного периода, которая хранится в Абхазском государственном музее. И эта стела указывает на то, что где-то в окрестностях Сухума находилась Диоскурия. Соответственно рядом где-то находятся и портовые сооружения. Проведена большая работа по сканированию морского дна в районе Сухума. Мы работаем с применением гидролокаторов бокового обзора, а также профилографа для обнаружения того, что лежит на морском дне и чтобы заглянуть под слой песка", – отметил Лебединский.Гидролокаторами бокового обзора исследователи изучили и морское дно Очамчыры. Однако там исследование затруднено из-за того, что берег был сильно разрушен морем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/zagadki-merkuly-chto-uchenye-nashli-v-drevnem-gorodische-1041096854.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210703/10-faktov-o-dioskurii-1020449731.html

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