https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/zagadki-merkuly-chto-uchenye-nashli-v-drevnem-gorodische-1041096854.html

Загадки Меркулы: что ученые нашли в древнем городище

Загадки Меркулы: что ученые нашли в древнем городище

Абхазо-российская археологическая экспедиция в селе Меркула Очамчырского района проходит с 2013 года. За это время ученым удалось сделать немало интересных... 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T09:25+0300

2022-08-24T09:25+0300

2022-08-24T11:34+0300

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Городище уникально тем, что с IV века до нашей эры было населено абхазами и не имеет отношения к греческим или римским поселениям на территории Абхазии.SputnikВ августе 2022 года продолжилась экспедиция абхазских и российских археологов в селе Меркула Очамчырского района. И яркие находки не заставили себя ждать. Ученые обнаружили останки древнего воина со стрелой в груди. Скелет был на месте, где в раннем средневековье располагался продовольственный склад. Предположительно, воин погиб во время битвы.Датируется находка приблизительно Х веком. Датировка еще будет уточняться с помощью сгоревшей деревянной вышки, которая была обнаружена под ногами воина.По словам Требелевой, примерно в X веке был разрушен и продовольственный склад. Причины этого ученые пока затрудняются назвать. Скорее всего, из-за оползня.Как отмечает ученый, находка уникальна тем, что она раскрывает ту часть истории Абхазии, которая не отражена в письменных источниках."Ведь мы, к сожалению, имеем очень мало письменных источников по истории Абхазии о каких-то войнах. Нам повествуют об античном периоде, антично-византийском летописи и исследования того же периода Агафия Миринейского, нам рассказывают различные греческие хроники о событиях. Но они связаны с историей именно княжеских родов или церковной истории. А вот именно военные столкновения нам не описывают. И вот перед нами встает именно жизненная история, когда мы видим городище, его оборонительные стены, и мы видим следы битвы и гибели людей. Что это за битва, в какой период она происходила, какие войска могли нападать – это еще предстоит нам разгадать", – отметила археолог.В восточной части этого раскопа были обнаружены еще два погребения. Ученые установили, что они относятся к I веку нашей эры – римскому периоду."Это, скорее всего, воин погребен, судя по присущему инвентарю. Там два наконечника, это наконечники копья и пики. Мы встречаем цебельдинский топор, греческую фибулу. Очень интересно, что данному погребению сопутствует три черепа кабана. Это некая ритуальная часть, которую нам предстоит разгадать: почему именно три черепа, которые лежат по обе стороны от его головы и по правую сторону его груди. Погребение воина римского периода сопровождалось погребальной трапезой, потому что мы видим огромное количество костей животных и птиц, которые подстилают под самого погребенного и сверху на него насыпаны. Под ним слой пожара, то есть мы можем предположить, что прежде чем похоронить усопшего, люди устраивали кострище, устраивали тризну. Почему мы говорим о том, что это был ритуал? Потому что в соседнем захоронении было то же самое", – добавила Требелева.Совместная экспедиция Института археологии Российской академии наук и Абхазского института гуманитарных исследований по раскопкам Меркулского городища в Очамчырском районе Абхазии проходит с 2013 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/V-poiskakh-sokrovisch-raskopki-v-Merkulskom-gorodische--1032986652.html

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