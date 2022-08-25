Абхазия готова сотрудничать с Сирией и надеется на ее поддержку, заявил Бжания
17:55 25.08.2022 (обновлено: 18:31 25.08.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Аслан Бжания
© Sputnik / Марианна Кубрава
Официальная делегация Сирии во главе с министром иностранных дел Фейсалом Микдадом находится с визитом в Абхазии накануне Дня признания ее независимости Россией.
СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия готова сотрудничать с Сирией и надеется на ее поддержку в расширении контактов с дружественными странами Ближнего Востока, заявил президент Аслан Бжания.
В четверг Бжания провел встречу с сирийской делегацией во главе с министром иностранных дел и по делам соотечественников Фейсалом Микдадом.
"Уважаемый господин министр, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в Абхазии. Уверен, ваш визит придаст новый импульс нашим отношениям. Я и все члены абхазской делегации сохранили самые теплые воспоминания о визите в Дамаск в мае 2021 года. Мы придаем большое значение визиту такой высокопоставленной делегации из Сирийской Арабской Республики и свидетельствуем желание в ближайшее время принять и других представителей руководства Сирии", – сказал Бжания.
Глава государства просил передать приглашение президенту Сирийской Арабской Республики посетить Абхазию.
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии встретился с министром иностранных дел Сирии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии встретился с министром иностранных дел Сирии
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии встретился с министром иностранных дел Сирии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии встретился с министром иностранных дел Сирии
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии встретился с министром иностранных дел Сирии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии встретился с министром иностранных дел Сирии
© Sputnik / Марианна Кубрава Фейсал Микдад
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Фейсал Микдад
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии встретился с министром иностранных дел Сирии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии встретился с министром иностранных дел Сирии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Президент Абхазии встретился с министром иностранных дел Сирии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Фейсал Микдад
"Установление между Абхазией и Сирией дипломатических отношений исчисляется несколькими годами, а история взаимоотношений наших народов имеет более глубокие традиции. Несомненно, они связаны и с именем генерала Уалида Маршан. Уверен, наши связи со временем будут только крепнуть", – отметил президент.
Аслан Бжания также напомнил, что между странами подписан Договор о дружбе и сотрудничестве и еще шесть международных соглашений, в том числе между законодательными органами и оборонными ведомствами, кроме того, действует абхазо-сирийский комитет по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.
"В рамках совместного комитета ведется активная работа, готовятся к подписанию еще шесть соглашений, протоколы и меморандумы в сферах культуры, сельского хозяйства, образования, таможенного дела, торговли и спорта. Мы считаем крайне важным работать в направлении инвестиционного обмена, а также использования транзитного и экспортно-торгового потенциала", – сказал глава государства.
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад подчеркнул, что Башар Асад с удовольствием примет приглашение посетить Абхазию.
"От имени всей делегации, которая меня сопровождает, хочу выразить огромную благодарность за гостеприимство, за прекрасную программу, которую мы сегодня выполняем. Мы провели плодотворные переговоры с моим коллегой Иналом Ардзинба, нет никаких разногласий, имеется только полное совпадение в позициях", – сказал он.
Делегация из Сирии прибыла в Абхазию вечером 24 августа. 25 августа главы МИД Абхазии и Сирии Инал Ардзинба и Фейсал Микдад подписали в Сухуме Меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций между двумя государствами.
Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.