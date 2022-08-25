https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/abkhaziya-gotova-sotrudnichat-s-siriey-i-nadeetsya-na-ee-podderzhku-zayavil-bzhaniya-1041144063.html

Абхазия готова сотрудничать с Сирией и надеется на ее поддержку, заявил Бжания

Абхазия готова сотрудничать с Сирией и надеется на ее поддержку, заявил Бжания

Официальная делегация Сирии во главе с министром иностранных дел Фейсалом Микдадом находится с визитом в Абхазии накануне Дня признания ее независимости... 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T17:55+0300

2022-08-25T17:55+0300

2022-08-25T18:31+0300

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия готова сотрудничать с Сирией и надеется на ее поддержку в расширении контактов с дружественными странами Ближнего Востока, заявил президент Аслан Бжания.В четверг Бжания провел встречу с сирийской делегацией во главе с министром иностранных дел и по делам соотечественников Фейсалом Микдадом."Уважаемый господин министр, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в Абхазии. Уверен, ваш визит придаст новый импульс нашим отношениям. Я и все члены абхазской делегации сохранили самые теплые воспоминания о визите в Дамаск в мае 2021 года. Мы придаем большое значение визиту такой высокопоставленной делегации из Сирийской Арабской Республики и свидетельствуем желание в ближайшее время принять и других представителей руководства Сирии", – сказал Бжания.Глава государства просил передать приглашение президенту Сирийской Арабской Республики посетить Абхазию."Установление между Абхазией и Сирией дипломатических отношений исчисляется несколькими годами, а история взаимоотношений наших народов имеет более глубокие традиции. Несомненно, они связаны и с именем генерала Уалида Маршан. Уверен, наши связи со временем будут только крепнуть", – отметил президент.Аслан Бжания также напомнил, что между странами подписан Договор о дружбе и сотрудничестве и еще шесть международных соглашений, в том числе между законодательными органами и оборонными ведомствами, кроме того, действует абхазо-сирийский комитет по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад подчеркнул, что Башар Асад с удовольствием примет приглашение посетить Абхазию."От имени всей делегации, которая меня сопровождает, хочу выразить огромную благодарность за гостеприимство, за прекрасную программу, которую мы сегодня выполняем. Мы провели плодотворные переговоры с моим коллегой Иналом Ардзинба, нет никаких разногласий, имеется только полное совпадение в позициях", – сказал он.Делегация из Сирии прибыла в Абхазию вечером 24 августа. 25 августа главы МИД Абхазии и Сирии Инал Ардзинба и Фейсал Микдад подписали в Сухуме Меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций между двумя государствами.Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/ardzinba-i-mikdad-podveli-itogi-peregovorov-v-sukhume-1041141052.html

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