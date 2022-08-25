https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/ardzinba-i-mikdad-obsudili-abkhazo-siriyskoe-sotrudnichestvo-1041133810.html

Ардзинба и Микдад обсудили абхазо-сирийское сотрудничество

Ардзинба и Микдад обсудили абхазо-сирийское сотрудничество

Официальная делегация МИД Сирии прибыла с визитом в Абхазию в среду 24 августа. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T12:14+0300

2022-08-25T12:14+0300

2022-08-25T12:22+0300

в абхазии

абхазия

новости

инал ардзинба

фейсал микдад

сухум

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1d/1032520644_0:134:2600:1597_1920x0_80_0_0_f79c7fd43784e8ebf3c78b588215f5ee.jpg

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с делегацией из Сирии во главе с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Фейсалом Микдадом.Он отметил, что в рамках встречи будет обсуждаться широкий круг вопросов. Главным же направлением совместной деятельности Ардзинба назвал торгово-экономическое сотрудничество между Абхазией и Сирией.В свою очередь министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад поблагодарил абхазских коллег за прием, который, по его словам, организован на высоком уровне.Он подтвердил готовность Сирии развивать сотрудничество с Абхазией по различным направлениям деятельности.Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/glava-mid-sirii-pochtil-pamyat-pervogo-prezidenta-abkhazii-i-pogibshikh-voinov-1041131021.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, инал ардзинба, фейсал микдад, сухум, сирия