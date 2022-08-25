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Ардзинба и Микдад обсудили абхазо-сирийское сотрудничество
Ардзинба и Микдад обсудили абхазо-сирийское сотрудничество
Официальная делегация МИД Сирии прибыла с визитом в Абхазию в среду 24 августа. 25.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-25T12:14+0300
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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с делегацией из Сирии во главе с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Фейсалом Микдадом.Он отметил, что в рамках встречи будет обсуждаться широкий круг вопросов. Главным же направлением совместной деятельности Ардзинба назвал торгово-экономическое сотрудничество между Абхазией и Сирией.В свою очередь министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад поблагодарил абхазских коллег за прием, который, по его словам, организован на высоком уровне.Он подтвердил готовность Сирии развивать сотрудничество с Абхазией по различным направлениям деятельности.Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/glava-mid-sirii-pochtil-pamyat-pervogo-prezidenta-abkhazii-i-pogibshikh-voinov-1041131021.html
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абхазия, новости, инал ардзинба, фейсал микдад, сухум, сирия
Ардзинба и Микдад обсудили абхазо-сирийское сотрудничество
12:14 25.08.2022 (обновлено: 12:22 25.08.2022)
Официальная делегация МИД Сирии прибыла с визитом в Абхазию в среду 24 августа.
СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с делегацией из Сирии во главе с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Фейсалом Микдадом.
"Мы очень рады вас приветствовать на абхазской земле, для нас это огромная честь вас принимать", – сказал Ардзинба, приветствуя делегацию из Сирии.
Он отметил, что в рамках встречи будет обсуждаться широкий круг вопросов. Главным же направлением совместной деятельности Ардзинба назвал торгово-экономическое сотрудничество между Абхазией и Сирией.
В свою очередь министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад поблагодарил абхазских коллег за прием, который, по его словам, организован на высоком уровне.
Он подтвердил готовность Сирии развивать сотрудничество с Абхазией по различным направлениям деятельности.
Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.