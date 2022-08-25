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Глава МИД Сирии почтил память первого президента Абхазии и погибших воинов

Глава МИД Сирии почтил память первого президента Абхазии и погибших воинов

Глава внешнеполитического ведомства Сирии прибыл с официальным визитом в Абхазию накануне вечером. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T10:55+0300

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад и глава МИД Абхазии Инал Ардзинба возложили цветы к Мемориалу Славы в Сухуме утром в четверг, 25 августа.Затем делегация из Сирии отправилась к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Нижней Эшере и почтила его память.Микдад прибыл в Абхазию с официальным визитом 24 августа вечером. Высокого гостя на российско-абхазской границе встречал министр иностранных дел Инал Ардзинба. Это первый визит в Абхазию сирийского государственного деятеля такого уровня.Ожидается, что Ардзинба и Микдад подпишут в Сухуме Меморандум о политических консультациях между Абхазией и Сирией. Документ, по словам абхазского министра, направлен на дальнейшую работу по расширению контактов на Ближнем Востоке.Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.

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