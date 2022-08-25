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Белорусские бизнесмены заинтересовались Абхазией, заявил Бжания
Белорусские бизнесмены заинтересовались Абхазией, заявил Бжания
Президент Аслан Бжания в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о межгосударственных отношениях Абхазии и Белоруссии, а также совместном белорусско-абхазском... 25.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-25T15:36+0300
2022-08-25T15:36+0300
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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Белорусский бизнес заинтересовался Абхазией, заявил президент Аслан Бжания в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву."В последнее время белорусский бизнес стал проявлять интерес к Абхазии, и я не хочу забегать вперед, но сейчас идут переговоры – в настоящее время группа бизнесменов находится на территории Абхазии", – сообщил глава государства.По его словам, готовится совместный белорусско-абхазский проект.Ранее в том же интервью президент Абхазии заявил о готовности республики присоединения к Союзному государству России и Белоруссии.
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абхазия, новости, аслан бжания, белоруссия
Белорусские бизнесмены заинтересовались Абхазией, заявил Бжания
15:36 25.08.2022 (обновлено: 16:36 25.08.2022)
Президент Аслан Бжания в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о межгосударственных отношениях Абхазии и Белоруссии, а также совместном белорусско-абхазском экономическом проекте.
СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Белорусский бизнес заинтересовался Абхазией, заявил президент Аслан Бжания в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.
"В последнее время белорусский бизнес стал проявлять интерес к Абхазии, и я не хочу забегать вперед, но сейчас идут переговоры – в настоящее время группа бизнесменов находится на территории Абхазии", – сообщил глава государства.
По его словам, готовится совместный белорусско-абхазский проект.
"Мы запустим один очень интересный совместный белорусско-абхазский экономический проект, что в последующем, надеюсь, приведет к тому, что наши контакты станут еще ближе, нас услышат, увидят и поймут, что с нами можно иметь дело", – подчеркнул Бжания.
Ранее в том же интервью президент Абхазии заявил о готовности республики присоединения к Союзному государству
России и Белоруссии.