https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/belorusskie-biznesmeny-zainteresovalis-abkhaziey-zayavil-bzhaniya-1041142796.html

Белорусские бизнесмены заинтересовались Абхазией, заявил Бжания

Белорусские бизнесмены заинтересовались Абхазией, заявил Бжания

Президент Аслан Бжания в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о межгосударственных отношениях Абхазии и Белоруссии, а также совместном белорусско-абхазском... 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T15:36+0300

2022-08-25T15:36+0300

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Белорусский бизнес заинтересовался Абхазией, заявил президент Аслан Бжания в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву."В последнее время белорусский бизнес стал проявлять интерес к Абхазии, и я не хочу забегать вперед, но сейчас идут переговоры – в настоящее время группа бизнесменов находится на территории Абхазии", – сообщил глава государства.По его словам, готовится совместный белорусско-абхазский проект.Ранее в том же интервью президент Абхазии заявил о готовности республики присоединения к Союзному государству России и Белоруссии.

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