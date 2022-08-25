https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/podpisan-memorandum-o-politicheskikh-konsultatsiyakh-mezhdu-abkhaziey-i-siriey-1041135295.html

Подписан Меморандум о политических консультациях между Абхазией и Сирией

Подписан Меморандум о политических консультациях между Абхазией и Сирией

Меморандум предусматривает объединение усилий для установления и расширения контактов на Ближнем Востоке с целью защиты национальных интересов Абхазии и Сирии. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T13:37+0300

2022-08-25T13:37+0300

2022-08-25T14:18+0300

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Главы МИД Абхазии и Сирии Инал Ардзинба и Фейсал Микдад подписали в Сухуме Меморандум о политических консультациях между двумя государствами."Документ определит контуры нашего взаимодействия на ближайшую перспективу и самое главное, что мы объединяем усилия с точки зрения расширения наших контактов со странами Ближнего Востока", – сказал Ардзинба.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Абхазия рассчитывает на то, что Меморандум позволит расширить диалог со странами Ближнего Востока.Главным направлением совместной деятельности Ардзинба назвал торгово-экономическое сотрудничество между Абхазией и Сирией. По его словам, есть потенциал для создания совместных предпринимательских структур, которые могли бы содействовать активизации экономических отношений.В свою очередь министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад подтвердил готовность Сирии развивать сотрудничество с Абхазией в разных сферах."Нет никаких сомнений в том, что мы проведем прекрасный визит в Республике Абхазия. Хочу поблагодарить заместителя министра и посла Абхазии в Сирии за прекрасную организацию данного визита", – заявил Микдад.Делегация из Сирии прибыла в Абхазию вечером 24 августа. В рамках визита планируется проведение встреч с президентом страны Асланом Бжания, депутатами Парламента республики.Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/glava-mid-sirii-pochtil-pamyat-pervogo-prezidenta-abkhazii-i-pogibshikh-voinov-1041131021.html

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