https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/rossiyskim-voennosluzhaschim-v-gudaute-peredali-ikonu-s-chastitsami-svyatykh-moschey-1041160357.html

Российским военнослужащим в Гудауте передали икону с частицами святых мощей

Российским военнослужащим в Гудауте передали икону с частицами святых мощей

Православные фонды "Хочу верить" и Святого мученика Вонифатия работают в Абхазии на протяжении восьми лет. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T21:12+0300

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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Российским военнослужащим в Гудауте передали икону с частицами святых мощей, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель Фонда "Хочу Верить" Юлия Павлюченкова."В седьмую российскую военную базу мы привезли икону с частицами мощей для духовной поддержки военнослужащих военной базы в Гудауте. Переданы иконы Святителя Николая и Георгия Победоносца. Был совершен молебен, его возглавил иерей Виссарион Аплиа, также присутствовал войсковой священник протоиерей Андрей Зизо, и конечно же военнослужащие Седьмой российской военной базы. Иконы переданы фондами Святого мученика Вонифатия, который возглавляет Наталья Мезенцева и "Хочу верить". Мы работаем в Абхазии уже восемь лет, и это конечно не первая и не последняя акция нашего фонда. Но именно сейчас важно поддержать военнослужащих и дать им почувствовать нашу любовь и заботу. Мы очень благодарны Наталье Мезенцевой, которая привезла из России эти иконы. И надо сказать, они впервые вручали иконы нашему воинству за границей", - подчеркнула Павлюченкова.Фонды передают иконы также храмам Абхазии. 26 августа в Сухумский кафедральный собор привезут частицу покрова Божьей матери, которая хранится в итальянском городе Лорето.А храму Божией матери вратарницы в селе Адзюбжа передают иконы и частицы мощей Святого мученика Пантелеймона. Моквскому храму передают частицу мощей Святого первомученика Стефана. По словам Павлюченковой, в Моквах с Х века хранилась десница Святого первомученика Стефана, но она была украдена.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/svyatye-voiny-vystavka-pravoslavnykh-ikon-otkrylas-v-kamanskom-monastyre-1039054548.html

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