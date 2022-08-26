https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-priznaniya-nezavisimosti-1041163967.html

Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем признания независимости

Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем признания независимости

Указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии президент России Дмитрий Медведев подписал 26 августа 2008 года. 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T09:42+0300

2022-08-26T09:42+0300

2022-08-26T09:52+0300

в абхазии

абхазия

новости

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040419250_0:79:1520:934_1920x0_80_0_0_48cb9ad2c85e8d300c0d7a302eab40e5.jpg

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем международного признания республики. Об этом сообщает сайт главы государства.Президент Абхазии поблагодарил российское руководство за это важный для республики шаг и выразил уверенность в том, что народ Абхазии сможет обеспечить стране дальнейшее развитие и процветание.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/chirikba-gosudarstvennost-abkhazii-sootvetstvuet-kriteriyam-mezhdunarodnogo-prava-1041143114.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, аслан бжания