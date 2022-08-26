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Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем признания независимости
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем признания независимости
Указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии президент России Дмитрий Медведев подписал 26 августа 2008 года. 26.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-26T09:42+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем международного признания республики. Об этом сообщает сайт главы государства.Президент Абхазии поблагодарил российское руководство за это важный для республики шаг и выразил уверенность в том, что народ Абхазии сможет обеспечить стране дальнейшее развитие и процветание.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/chirikba-gosudarstvennost-abkhazii-sootvetstvuet-kriteriyam-mezhdunarodnogo-prava-1041143114.html
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абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем признания независимости
09:42 26.08.2022 (обновлено: 09:52 26.08.2022)
Указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии президент России Дмитрий Медведев подписал 26 августа 2008 года.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем международного признания республики. Об этом сообщает
сайт главы государства.
"Этот день открыл новую эпоху в жизни нашего народа и страны. Народ Абхазии прошел героический путь к этому дню. Сегодня мы благодарим каждого, кто приближал его, отдаем дань памяти павшим за свободу и независимость Отчизны", - говорится в сообщении.
Президент Абхазии поблагодарил российское руководство за это важный для республики шаг и выразил уверенность в том, что народ Абхазии сможет обеспечить стране дальнейшее развитие и процветание.