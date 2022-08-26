https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/chirikba-gosudarstvennost-abkhazii-sootvetstvuet-kriteriyam-mezhdunarodnogo-prava-1041143114.html

Чирикба: государственность Абхазии соответствует критериям международного права

Чирикба: государственность Абхазии соответствует критериям международного права

Доктор филологических наук, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба издал в Сухуме книгу "Независимость республики... 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T09:00+0300

2022-08-26T09:00+0300

2022-08-26T09:38+0300

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Абхазия полностью соответствует критериям государственности, которые определены в международном праве, рассказал в интервью радио Sputnik директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба.В недавно изданной книге "Независимость республики Абхазия в свете международного права" Чирикба отвечает на вопросы о том, обладала ли Абхазия государственностью до вхождения в СССР и в период нахождения в СССР, а также о том, могла ли она иметь право выхода из состава Грузии.Кроме того, в своем труде автор рассказывает, как Абхазии удалось реализовать себя в качестве независимого государства еще до признания Россией в 2008 году, соответствует ли Абхазия признанным критериям для квалификации в качестве государства."Существует теория признания, теория государственности. Я рассматриваю, как критерии этой теории соответствуют тому, что мы имеем в Абхазии, насколько Абхазия соответствует этим критериям. Ответ положительный - Абхазия полностью соответствует государственности, которая определена в международном праве. Международное право на нашей стороне", - отметил Чирикба.По словам Чирикба, при создании книги были изучены и использованы труды и исследования, в том числе, западных ученых. По его словам, зарубежные эксперты интенсивно изучают Абхазию, пишут научные труды, посвящают республике главы в сборниках и даже защищают диссертации.Как отметил филолог, если раньше Абхазия изучались лишь в качестве "марионетки в руках России", то сейчас такой подход ушел в прошлое."Теперь Абхазия рассматривается в ее исторической глубине, что это был самостоятельный этнос, была самостоятельная государственность в Абхазии, и что в Абхазии практически восстановили государственность, а не создали ее на пустом месте, как в Косово. Есть большие основания считать, что Абхазия сохраняла свою государственность все это время, даже в советское время это была республика с конституцией, с гимном, с парламентом. Я считаю, это прорыв, так как лет 15 назад такого вообще и близко не было. Думаю, новые аргументы от лица западных авторов, неизбежно окажут влияние на восприятие Абхазии", - сказал он.Вячеслав Чирикба – доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, экс-министр иностранных дел республики, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/orientiry-na-buduschee-k-chemu-privelo-priznanie-rossiey-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1041157393.html

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