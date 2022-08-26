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Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов в Сухуме
Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов в Сухуме
26 августа в Абхазии отмечается важная дата - День признания независимости республики. 26.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-26T11:05+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. В 14-ю годовщину признания независимости Абхазии президент республики Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.После возложения в столице делегация отправилась в село Нижняя Эшера, чтобы отдать дань памяти первому президенту республики Владиславу Ардзинба.Указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии был подписан президентом России Дмитрием Медведевым ровно 14 лет назад - 26 августа 2008 года. После этого между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-priznaniya-nezavisimosti-1041163967.html
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абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов в Сухуме
26 августа в Абхазии отмечается важная дата - День признания независимости республики.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. В 14-ю годовщину признания независимости Абхазии президент республики Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.
В торжественной церемонии также приняли участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин, главы министерств, ведомств, сотрудники общественных и государственных организаций.
После возложения в столице делегация отправилась в село Нижняя Эшера, чтобы отдать дань памяти первому президенту республики Владиславу Ардзинба.
Указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии был подписан президентом России Дмитрием Медведевым ровно 14 лет назад - 26 августа 2008 года.
После этого между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.