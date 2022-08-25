https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/orientiry-na-buduschee-k-chemu-privelo-priznanie-rossiey-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1041157393.html

Ориентиры на будущее: к чему привело признание Россией Абхазии и Южной Осетии

Ориентиры на будущее: к чему привело признание Россией Абхазии и Южной Осетии

Видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум информационного агентства Sputnik, посвященный Дню признания независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией... 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T18:41+0300

2022-08-25T18:41+0300

2022-08-25T18:41+0300

пресс-центр

абхазия

россия

южная осетия

суверенитет

пресс-центр

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Участники дискуссии обсудили текущий статус и перспективы взаимоотношений Абхазии и Южной Осетии с Россией, причины и последствия признания и актуальные вопросы международной повестки.Асмат Цвижба, SputnikДолгожданный праздникВспоминая события 26 августа 2008 года, министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев отметил, что это знаменательный день, так как народ Южной Осетии долго добивался признания."Путь был тернистый, не без трагических событий для наших народов. Мы не сомневались, знали, что рано или поздно это состоится, но мы надеялись, что это произойдет мирным путем, путем переговоров. Это было необыкновенное и необъяснимое ощущение радости и гордости", - сказал он.Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что решение о признании Абхазии Россией полностью соответствует принципам, заложенным в уставе ООН.Шургалин добавил, что между Россией и Абхазией было заключено более 120 договоров, которые составляют "прочную договорно-правовую базу и служат ориентиром на будущее".Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов сказал, что Южная Осетия состоялась как независимое государство – изменилось мышление людей, люди смотрят в будущее, молодежь видит завтрашний день, в республике появляются новые рабочие места, объекты.Взаимопомощь и сотрудничествоЧлен комитета по международным делам Совета Федерации России Сергей Цеков подчеркнул, что отношения России с Южной Осетией и Абхазией - отношения, основанные на взаимопомощи.Кроме того, Цеков отметил, что в Абхазии и в Южной Осетии демократия с точки зрения избирательного процесса на высочайшем уровне."И там, и там я говорил, что тем странам, которые критикую эти государства, нужно приезжать на выборы и видеть, как на самом деле проходят демократические выборы", - сказал он.Глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев подчеркнул, что у Абхазии и Южной Осетии тесные контакты, которые страны намерены продолжать и наращивать."У нас с Абхазией исторически одна судьба, одни проблемы, один противник. У нас очень хорошие отношения по основным направлениям, около 15 подписанных двусторонних соглашений и мы их будем дальше развивать в конструктивном плане", - заверил он.Упрощение перехода границыВ рамках видеомоста была затронута тема упрощенного перехода границы между Россией и Абхазией и Россией и Южной Осетией.По словам Сергея Цекова, упрощение перехода границ в интересах всех трех сторон.Шургалин отметил, что для "полной перестройки" пункта пропуска на Псоу Россией уже выделено 4,9 миллионов рублей. По его словам, существующий пункт пропуска уже ранее модернизировался, но каждый год увеличивается количество граждан и автомашин, пересекающих границу."Сейчас пункт пропуска не может справляться, потому что рассчитан на цифры в два раза меньше существующего потока. В качество дополнительной меры к имеющемуся пункту пропуска будут добавлены еще две полосы, но это не решит кардинально ситуацию", - сказал он.Подводя итоги видеомоста, Шургалин подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать Абхазию и Южную Осетию, и решение, принятое в 2008 году, было трудным, но, как показала практика, единственно правильным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/gvindzhiya-o-napadenii-gruzii-na-yuzhnuyu-osetiyu-i-sobytiyakh-na-ukraine-zvenya-odnoy-tsepi--1040813860.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/bzhaniya-zayavil-o-gotovnosti-abkhazii-vstupit-v-soyuznoe-gosudarstvo-1041134109.html

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