Ориентиры на будущее: к чему привело признание Россией Абхазии и Южной Осетии
© Sputnik / Марианна Кубрава Видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум
© Sputnik / Марианна Кубрава
Видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум информационного агентства Sputnik, посвященный Дню признания независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией, состоялся 25 августа.
Участники дискуссии обсудили текущий статус и перспективы взаимоотношений Абхазии и Южной Осетии с Россией, причины и последствия признания и актуальные вопросы международной повестки.
Асмат Цвижба, Sputnik
Долгожданный праздник
Вспоминая события 26 августа 2008 года, министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев отметил, что это знаменательный день, так как народ Южной Осетии долго добивался признания.
"Путь был тернистый, не без трагических событий для наших народов. Мы не сомневались, знали, что рано или поздно это состоится, но мы надеялись, что это произойдет мирным путем, путем переговоров. Это было необыкновенное и необъяснимое ощущение радости и гордости", - сказал он.
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что решение о признании Абхазии Россией полностью соответствует принципам, заложенным в уставе ООН.
"В первую очередь хотел бы упомянуть о праве народа на самоопределение – это тот принцип, который распространяется сейчас на Донецкую и Луганскую народные республики. За годы, прошедшие с момента признания удалось достичь, на мой взгляд, очень больших успехов. И Абхазия, и Южная Осетия после подписания соответствующих договоров - наши союзники, с которыми мы строим самые тесные отношения. Обе республики доказали, что они настоящие наши союзники, а не просто на бумаге", - сказал он.
Шургалин добавил, что между Россией и Абхазией было заключено более 120 договоров, которые составляют "прочную договорно-правовую базу и служат ориентиром на будущее".
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов сказал, что Южная Осетия состоялась как независимое государство – изменилось мышление людей, люди смотрят в будущее, молодежь видит завтрашний день, в республике появляются новые рабочие места, объекты.
© Sputnik / Марианна Кубрава Михаил Шургалин
Михаил Шургалин
© Sputnik / Марианна Кубрава
Взаимопомощь и сотрудничество
Член комитета по международным делам Совета Федерации России Сергей Цеков подчеркнул, что отношения России с Южной Осетией и Абхазией - отношения, основанные на взаимопомощи.
"Я всегда чувствовал, что Абхазия и Южная Осетия очень переживают за то, что происходит в России. Мы понимаем, что победы России – это победы Осетии и Абхазии и наоборот. В такой поддержке и сотрудничестве мы и должны жить дальше", - добавил он.
Кроме того, Цеков отметил, что в Абхазии и в Южной Осетии демократия с точки зрения избирательного процесса на высочайшем уровне.
"И там, и там я говорил, что тем странам, которые критикую эти государства, нужно приезжать на выборы и видеть, как на самом деле проходят демократические выборы", - сказал он.
Глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев подчеркнул, что у Абхазии и Южной Осетии тесные контакты, которые страны намерены продолжать и наращивать.
"У нас с Абхазией исторически одна судьба, одни проблемы, один противник. У нас очень хорошие отношения по основным направлениям, около 15 подписанных двусторонних соглашений и мы их будем дальше развивать в конструктивном плане", - заверил он.
Упрощение перехода границы
В рамках видеомоста была затронута тема упрощенного перехода границы между Россией и Абхазией и Россией и Южной Осетией.
По словам Сергея Цекова, упрощение перехода границ в интересах всех трех сторон.
"Мы все понимаем, что чем проще пересечения границ, тем больше удобств для граждан. Другое дело – открыть полностью границу иногда не представляется возможным. Мы можем говорить о некоторых элементах упрощения пересечения и над этим мы будем предметно работать. Многие хотели бы вообще убрать переход, но мне думается, что в настоящий момент этого не будет", - сказал он.
Шургалин отметил, что для "полной перестройки" пункта пропуска на Псоу Россией уже выделено 4,9 миллионов рублей. По его словам, существующий пункт пропуска уже ранее модернизировался, но каждый год увеличивается количество граждан и автомашин, пересекающих границу.
"Сейчас пункт пропуска не может справляться, потому что рассчитан на цифры в два раза меньше существующего потока. В качество дополнительной меры к имеющемуся пункту пропуска будут добавлены еще две полосы, но это не решит кардинально ситуацию", - сказал он.
Подводя итоги видеомоста, Шургалин подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать Абхазию и Южную Осетию, и решение, принятое в 2008 году, было трудным, но, как показала практика, единственно правильным.