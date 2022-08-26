https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/glava-lnr-pozdravil-abkhaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-s-dnem-priznaniya-nezavisimosti-1041170747.html

Глава ЛНР поздравил Абхазию и Южную Осетию с Днем признания независимости

Глава ЛНР поздравил Абхазию и Южную Осетию с Днем признания независимости

Ровно 14 лет назад, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии. 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T15:01+0300

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил народы Абхазии и Южной Осетии с Днем признания независимости республик. Поздравление опубликовано на официальном Telegram-канале Пасечника.Пасечник отметил, что, как и признание ДНР и ЛНР, решение о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии было принято российским руководством в условиях беспрецедентного международного давления.Он добавил, что республики, вынужденные в прошлом противостоять вооруженной агрессии и отстаивать свое право на существование, не остались равнодушными к беде Донбасса, и ЛНР очень ценит их поддержку.День признания независимости в Абхазии отмечается 26 августа. С праздником соотечественников уже поздравили президент страны Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, МИД Абхазии и глава Министерства иностранных дел Сирии, прибывший в Сухум с официальным визитом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/aslan-bzhaniya-prinyal-uchastie-v-tseremonii-vozlozheniya-tsvetov-v-sukhume-1041165231.html

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