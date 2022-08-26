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МИД Абхазии поздравил МИД Южной Осетии с Днем признания независимости
МИД Абхазии поздравил МИД Южной Осетии с Днем признания независимости
В августе 2008 года, после Пятидневной войны, Россия на весь мир объявила о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии. 26.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило в МИД Южной Осетии поздравительную ноту по случаю 14-й годовщины признания независимости республики. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.8 августа 2008 года грузинские войска подвергли артобстрелу столицу Южной Осетии, город Цхинвал. В качестве ответной меры, в регион были введены российские войска.Боевые действия продолжались до 12 августа, по итогам конфликта президентами Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии был подписан план мирного урегулирования.26 августа российский президент Дмитрий Медведев объявил об официальном признании независимости Абхазии и Южной Осетии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и вышла из состава СНГ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html
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абхазия, новости, мид абхазии
абхазия, новости, мид абхазии
МИД Абхазии поздравил МИД Южной Осетии с Днем признания независимости
В августе 2008 года, после Пятидневной войны, Россия на весь мир объявила о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik.
Министерство иностранных дел Абхазии направило в МИД Южной Осетии поздравительную ноту по случаю 14-й годовщины признания независимости республики. Об этом говорится на официальном сайте
ведомства.
"Этот шаг со стороны Российской Федерации стал судьбоносным для наших народов. Уверены, абхазо-югоосетинские отношения, прочным фундаментом которых служат узы братства и дружбы, будут плодотворно развиваться во благо народов наших стран", - говорится в поздравлении.
8 августа 2008 года грузинские войска подвергли артобстрелу столицу Южной Осетии, город Цхинвал. В качестве ответной меры, в регион были введены российские войска.
Боевые действия продолжались до 12 августа, по итогам конфликта президентами Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии был подписан план мирного урегулирования.
26 августа российский президент Дмитрий Медведев объявил об официальном признании независимости Абхазии и Южной Осетии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и вышла из состава СНГ.