https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/mid-abkhazii-pozdravil-mid-yuzhnoy-osetii-s-dnem-priznaniya-nezavisimosti-1041167321.html

МИД Абхазии поздравил МИД Южной Осетии с Днем признания независимости

МИД Абхазии поздравил МИД Южной Осетии с Днем признания независимости

В августе 2008 года, после Пятидневной войны, Россия на весь мир объявила о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии. 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T12:44+0300

2022-08-26T12:44+0300

2022-08-26T12:44+0300

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило в МИД Южной Осетии поздравительную ноту по случаю 14-й годовщины признания независимости республики. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.8 августа 2008 года грузинские войска подвергли артобстрелу столицу Южной Осетии, город Цхинвал. В качестве ответной меры, в регион были введены российские войска.Боевые действия продолжались до 12 августа, по итогам конфликта президентами Абхазии, Южной Осетии, России и Грузии был подписан план мирного урегулирования.26 августа российский президент Дмитрий Медведев объявил об официальном признании независимости Абхазии и Южной Осетии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и вышла из состава СНГ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html

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