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Путь к признанию: как Абхазия доказала свою независимость

Путь к признанию: как Абхазия доказала свою независимость

26 августа Абхазия отмечает День международного признания независимости. В этот день 14 лет назад президент России Дмитрий Медведев подписала Указ о признании... 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T11:52+0300

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Независимость Абхазии с тех пор признали Никарагуа, Науру, Венесуэла и Сирийская Арабская республика.О том, как Абхазия шла по пути международного признания, читайте в обзоре Sputnik.Советский периодС марта 1921 по февраль 1922 года Абхазия обладала статусом союзной республики и носила название Советской Социалистической Республики Абхазия. Но уже в декабре 1921 года между нею и Грузией был подписан союзный договор, согласно которому Абхазия передавала свои полномочия в сфере внешней политики, торговли и транспорта в ведение Грузии.В 1930 году ССР Абхазия была преобразована из договорной в автономную республику в составе ССР Грузии.С конца 1930-х годов, вслед за массовыми репрессиями представителей абхазской интеллигенции, началась кампания по заселению территории Абхазии переселенцами из Грузии и ущемлению прав местного населения.Пересмотр репрессивной политики начался уже в 1950-х, но конфликтный характер грузино-абхазских отношений все еще был ярко выражен.Весной 1978 года в Сухуме состоялся масштабный митинг, связанный с утверждением новой Конституции. Общественность требовала внести в текст документа положения о возможности свободного перехода автономных республик из одной союзной республики в другую, что фактически подразумевало закрепление права Абхазии на выход из состава Грузии.На такой шаг руководящие органы пойти не смогли. Вместо этого в республике был создан Абхазский государственный университет, телевидение и СМИ.Провозглашение суверенностиНационально-освободительное движение приобрело новые силы в конце 1980-х, когда Абхазия продолжила бороться за повышение своего административного статуса. 25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазской АССР принимает "Постановление о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии" и "Декларацию о государственном суверенитете Абхазской Советской Социалистической Республики".Пришедший к власти в результате вооруженного переворота в Тбилиси Военный совет Грузии в феврале 1992 года принял решение об отмене Конституции Грузинской ССР 1978 года и о возвращении к Конституции Демократической Республики Грузия 1921 года, в которой Абхазская АССР как субъект государственно-правовых отношений не значилась.В ответ на такие меры Верховный Совет Абхазии принимает решение восстановить действие Конституции Абхазии от 1925 года, в которой республика объявляется суверенным государством.Годы войны14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железных дорог вторглись в Абхазию. Началась война, которая длилась 413 дней.30 сентября 1993 года Абхазия была полностью освобождена. В мае 1994 года в зону конфликта в приграничные районы были введены миротворческие сил России под эгидой СНГ.26 ноября 1994 года Парламент Абхазии принял новую Конституцию, в соответствии с которой Абхазия объявлялась суверенным, демократическим государством, созданным на основе реализации народом Абхазии права на свободное самоопределение.Первый шаг к признаниюДо конца 1990-х Абхазия переживала годы блокады. Однако с приходом к власти в России Владимира Путина была усилена поддержка страны, установлен безвизовый режим, началось предоставление российского гражданства жителям Абхазии.Переломным моментом в новейшей истории республики стали события 2008 года в Южной Осетии. После пятидневной войны 20 августа Парламент Абхазии обратился к руководству России с просьбой признать независимость республики.26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.Этот день стал одним из самых значимых праздников в современной истории Абхазии. На Площади Свободы собрались тысячи человек, с речью выступил второй президент республики Сергей Багапш."Мы заслужили с вами эту большую победу. Мы заслужили ее по праву, поскольку наш народ, наша нация, люди, живущие в Абхазии, всегда имели свою государственность. И вековая мечта нашего народа сегодня осуществилась. Спасибо России за своевременное решение, которое делает нас счастливыми", - сказал он.17 сентября 2008 года между Абхазией и Россией был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.По мнению заместителя директора Абхазского института гуманитарных исследований Аслана Авидзба, если бы Россия адекватно не отреагировала на события в Южной Осетии, то она "рисковала бы своим имиджем"."Это привело бы не только к геополитическим потерям, но и к моральным, то есть, от нее могли отвернуться другие ее союзники", - сказала она.НикарагуаПервой после России 3 сентября 2008 года независимость Абхазии признала Никарагуа, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.Первый визит абхазской делегации в Никарагуа состоялся в 2010 году, тогда делегацию возглавлял второй президент республики Сергей Багапш. Главы государств подписали в Манагуа ряд межгосударственных документов, в их числе Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о безвизовых поездках, Меморандум о намерениях между Национальным банком Республики Абхазия и Центробанком Никарагуа, соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о торговом судоходстве, о воздушном сообщении. Также было подписано Соглашение о безвизовом режиме для въезда граждан этих стран на срок до 90 дней.Второй визит состоялся в январе 2017 года: абхазская делегация под предводительством главы МИДа Даура Кове приняла участие в церемонии инаугурации вновь избранного президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги.В 2020 году Абхазия и Никарагуа подписали Соглашение о сотрудничестве в области культуры, сельского хозяйства, образования и спорта.Посольство Абхазии в Никарагуа было открыто в 2022 году, главой дипмиссии стал Инар Ладария.Науру15 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.В 2016 году официальная делегация Науру провела ряд встреч с руководством в Абхазии. Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц и спикер Парламента Науру Сирил Бураман подписали межправительственный договор между Нуауру и Абхазией впервые после признанияВпервые в Абхазию в 2017 году приехал президент Науру Барон Вака. Он встретился с президентом Раулем Хаджимба, министром иностранных дел Дауром Кове, прогулялся по набережной, попил кофе в "Брехаловке".В тот приезд он признался, что от признания суверенитета Абхазии Науру отказалась под давлением США и Грузии. Вака добавил, что, когда начинались эти события, он напомнил своему правительству об определенных обязательствах перед Абхазией, и о том, что страны должны оставаться приверженными дружеским, партнерским отношениям.В 2018 году состоялся официальный визит делегации из Абхазии в Науру в честь празднования 50-летия независимости республики. В ходе визита министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился с президентом Науру Бароном Вакой.В мае 2018 года Кабинет министров Абхазии одобрил проект Соглашения между правительствами стран об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран.Венесуэла10 сентября 2009 года Боливарианская Республика Венесуэла признала независимость Абхазии, став третьей страной после России и Никарагуа, признавшей суверенитет абхазского государства.Многие критики объявили это признание "купленным Россией", однако, по словам советника президента по международным вопросам Максима Гвинджия, это совсем не так.По его словам, МИД вел кропотливую работу в Латинской Америке. Вся работа дипломатического ведомства республики строилась на личных отношениях, которые сложились Венесуэлой еще в 2007 году. Тогда от МИДа Абхазии венесуэльскому министру иностранных дел Николасу Мадуро было направлено первое письмо об установлении отношений между двумя странами."Ответа не было на тот момент, но я узнал, что письмо вошло в стадию проработки, и специальные аналитические центры начали изучать ситуацию в Абхазии еще до признания нашего суверенитета Россией, – вспоминает Максим Гвинджия. – Вы, наверное, знаете, что Венесуэла всегда была центром защиты прав коренных народов Латинской Америки. Естественно, так же, как и в Никарагуа, мы нашли взаимопонимание и симпатию по отношению к нашему абхазскому стремлению к независимости и свободе".В 2009 году Максима Гвинджия отправили в Венесуэлу на встречу с Уго Чавесом. Итогом визита абхазского дипломата стала договоренность о том, что во время приема Уго Чавеса президентом России Дмитрием Медведевым в Москве, он объявит о признании независимости Абхазии.10 сентября 2009 года Уго Чавес, как и обещал, во время визита в Москву заявил о признании Венесуэлой суверенитета Абхазии.В июле 2010 года Сергей Багапш был приглашен в Боливарианскую Республику. За всю современную историю Абхазии это был первый визит руководителя страны за океан.10-11 января 2019 года состоялся еще один визит абхазского президента в Венесуэлу. 10 января по приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба принял участие в инаугурации президента страны. В ходе визита лидеры двух стран провели двустороннюю встречу.В 2021 году Кабмин одобрил соглашение между Абхазией и Венесуэлой о безвизовом режиме для дипломатов и служащих.Сирия29 мая 2018 года президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости и установлении официальных дипломатических отношений с Абхазией.В 2017 году делегация из Абхазии, в состав которой вошли министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба и президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия, посетила Дамаск. Представители Абхазии провели ряд деловых встреч и обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами.Действующий на тот момент президент Абхазии Рауль Хаджимба 29 мая во время видеообращения подчеркнул, что этому результату предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Абхазии, Посольства Абхазии в России и других ведомств."Состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц, были установлены тесные контакты. Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества", – говорилось в обращении Хаджимба.Осенью того же года абхазская делегация во главе с президентом Раулем Хаджимба совершила первый официальный визит в Сирию. Там президенты подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между странами, а правительства республик - Соглашение по созданию Совместного Сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.Руководители государств также обменялись высшими государственными наградами. Рауль Хаджимба вручил сирийскому коллеге орден "Ахьдз-Апша" I степени, а Башар Асад наградил президента Абхазии высшей наградой – орденом Омейядов.В 2019 году Абхазия и Сирия перешли на беспошлинную торговлю импортируемыми товарами сроком на пять лет. Соглашение касается товаров, произведенных в этих странах или подвергшихся в них обработке, если их добавочная стоимость не превышает 40% от цены на конечный продукт.В августе 2019 года абхазская делегация, состоящая из членов правительства и депутатов Парламента, вновь побывала в Сирии с рабочим визитом.В конце июля 2020 года президент Сирии Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот.В октябре Абхазия и Сирия также подписали соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов. В том же месяце в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.В мае 2021 года президент Абхазии во главе большой делегации прилетел в Дамаск, 17 мая прошли переговоры между лидерами двух стран. Башар Асад отметил, что визит Аслана Бжания имеет большое значение для развития межгосударственных отношений, он придаст новый импульс сотрудничеству в различных отраслях.В апреле 2022 года Кабмин Абхазии утвердил проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами обеих республик. Он предусматривает укрепление взаимоотношений с Сирией, в частности, активное дипломатическое сотрудничество.

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