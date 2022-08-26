https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/pogoda-v-abkhazii-na-vykhodnye-27-i-28-avgusta-1041175461.html
Погода в Абхазии на выходные, 27 и 28 августа
Погода в Абхазии на выходные, 27 и 28 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием переднего сектора устойчивого южного циклона с тропическими массами... 26.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-26T18:08+0300
2022-08-26T18:08+0300
2022-08-26T18:11+0300
погода в абхазии
в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040733148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ba104ca056a4bc78b60de4844e5d5f8.jpg
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 августа в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков и удушливо жаркая погода, местами возможен туман, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 12 метров в секунду переменного направления. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С. Температура морской воды +28°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040733148_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_228e26e0f8650cc85b2e2a460b4f1e75.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Погода в Абхазии на выходные, 27 и 28 августа
18:08 26.08.2022 (обновлено: 18:11 26.08.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием переднего сектора устойчивого южного циклона с тропическими массами воздуха.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 августа в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков и удушливо жаркая погода, местами возможен туман, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 12 метров в секунду переменного направления.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.