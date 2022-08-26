https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/pogoda-v-abkhazii-na-vykhodnye-27-i-28-avgusta-1041175461.html

Погода в Абхазии на выходные, 27 и 28 августа

Погода в Абхазии на выходные, 27 и 28 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием переднего сектора устойчивого южного циклона с тропическими массами... 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T18:08+0300

2022-08-26T18:08+0300

2022-08-26T18:11+0300

погода в абхазии

в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040733148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ba104ca056a4bc78b60de4844e5d5f8.jpg

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 августа в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков и удушливо жаркая погода, местами возможен туман, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 12 метров в секунду переменного направления. Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С. Температура морской воды +28°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии