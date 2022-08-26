https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-ryad-aeroportov-1041164410.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов
После начала военной спецоперации на Украине Росавиация запретила полеты в одиннадцать российских аэропортов. 26.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-26T10:18+0300
2022-08-26T10:18+0300
2022-08-26T10:28+0300
аэропорт сочи
новости
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южных и центральных регионов России продлен до 4 сентября, сообщает официальный Telegram-канал Росавиации.Авиакомпании будут перестраивать маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Москвы, Минеральных Вод и Ставрополя, они, как и остальные российские аэропорты, работают в штатном режиме.Ограничения действуют с 24 февраля и периодически продлеваются. Причина введения этих мер в том, что после начала военной спецоперации на Украине территория закрытых аэропортов стала считаться небезопасной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-aeroport--klyuchevoy-vopros-dlya-abkhazii-1040674834.html
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аэропорт сочи, новости
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов
10:18 26.08.2022 (обновлено: 10:28 26.08.2022)
После начала военной спецоперации на Украине Росавиация запретила полеты в одиннадцать российских аэропортов.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik.
Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южных и центральных регионов России продлен до 4 сентября, сообщает
официальный Telegram-канал Росавиации.
"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.
Авиакомпании будут перестраивать маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Москвы, Минеральных Вод и Ставрополя, они, как и остальные российские аэропорты, работают в штатном режиме.
Ограничения действуют с 24 февраля и периодически продлеваются. Причина введения этих мер в том, что после начала военной спецоперации на Украине территория закрытых аэропортов стала считаться небезопасной.