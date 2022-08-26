https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-ryad-aeroportov-1041164410.html

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов

После начала военной спецоперации на Украине Росавиация запретила полеты в одиннадцать российских аэропортов. 26.08.2022, Sputnik Абхазия

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аэропорт сочи

новости

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южных и центральных регионов России продлен до 4 сентября, сообщает официальный Telegram-канал Росавиации.Авиакомпании будут перестраивать маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Москвы, Минеральных Вод и Ставрополя, они, как и остальные российские аэропорты, работают в штатном режиме.Ограничения действуют с 24 февраля и периодически продлеваются. Причина введения этих мер в том, что после начала военной спецоперации на Украине территория закрытых аэропортов стала считаться небезопасной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-aeroport--klyuchevoy-vopros-dlya-abkhazii-1040674834.html

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