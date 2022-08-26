https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/sputnik-i-ria-novosti-otrazili-moschnuyu-khakerskuyu-ataku-1041171610.html

Sputnik и РИА Новости отразили мощную хакерскую атаку

Sputnik и РИА Новости отразили мощную хакерскую атаку

После начала военной спецоперации на Украине сайты российских информационных агентств не раз подвергались атакам зарубежных хакеров. 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T15:30+0300

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Информационные агентства РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку, которая продолжается почти сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на технических специалистов медиагруппы "Россия сегодня".Он добавил, что, скорее всего, действовали те же хакеры, что пытались взломать ресурсы информагентств ранее, так как схема их действий выглядит похоже. Основная цель взломщиков, по словам специалиста - сделать неработоспособной всю IT-инфраструктуру медиагруппы, её внешних и внутренних сервисов и информационных систем."Очевидно, что все варианты и возможности целенаправленно и профессионально прорабатывались, чтобы максимально достичь поставленного результата", - сказал он.После начала военной спецоперации России на Украине хакерская группировка Anonymous, взламывавшая сайты крупнейших сервисов и банков, объявила России кибервойну. Главной их целью стали информационные ресурсы. Так, атакам подвергались сайты Sputnik по всему миру, а также других российских информационных агентств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/dostup-k-rt-i-sputnik-ogranichat-na-territorii-evrosoyuza-1037855744.html

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