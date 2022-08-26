https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/sputnik-i-ria-novosti-otrazili-moschnuyu-khakerskuyu-ataku-1041171610.html
Sputnik и РИА Новости отразили мощную хакерскую атаку
Sputnik и РИА Новости отразили мощную хакерскую атаку
После начала военной спецоперации на Украине сайты российских информационных агентств не раз подвергались атакам зарубежных хакеров. 26.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-26T15:30+0300
2022-08-26T15:30+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Информационные агентства РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку, которая продолжается почти сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на технических специалистов медиагруппы "Россия сегодня".Он добавил, что, скорее всего, действовали те же хакеры, что пытались взломать ресурсы информагентств ранее, так как схема их действий выглядит похоже. Основная цель взломщиков, по словам специалиста - сделать неработоспособной всю IT-инфраструктуру медиагруппы, её внешних и внутренних сервисов и информационных систем."Очевидно, что все варианты и возможности целенаправленно и профессионально прорабатывались, чтобы максимально достичь поставленного результата", - сказал он.После начала военной спецоперации России на Украине хакерская группировка Anonymous, взламывавшая сайты крупнейших сервисов и банков, объявила России кибервойну. Главной их целью стали информационные ресурсы. Так, атакам подвергались сайты Sputnik по всему миру, а также других российских информационных агентств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/dostup-k-rt-i-sputnik-ogranichat-na-territorii-evrosoyuza-1037855744.html
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новости, риа новости, хакеры
новости, риа новости, хакеры
Sputnik и РИА Новости отразили мощную хакерскую атаку
15:30 26.08.2022 (обновлено: 15:36 26.08.2022)
После начала военной спецоперации на Украине сайты российских информационных агентств не раз подвергались атакам зарубежных хакеров.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik.
Информационные агентства РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку, которая продолжается почти сутки. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на технических специалистов медиагруппы "Россия сегодня".
"Атака началась вчера после 18 часов, сейчас все текущие векторы атаки купированы либо нивелированы. Атака велась из многих стран, но в числе основных источников – США, Великобритания, Украина и Таиланд. Много было и из России, вероятно, могли взломать какой-то российский облачный сервис", - сказал представитель техслужб.
Он добавил, что, скорее всего, действовали те же хакеры, что пытались взломать ресурсы информагентств ранее, так как схема их действий выглядит похоже. Основная цель взломщиков, по словам специалиста - сделать неработоспособной всю IT-инфраструктуру медиагруппы, её внешних и внутренних сервисов и информационных систем.
"Очевидно, что все варианты и возможности целенаправленно и профессионально прорабатывались, чтобы максимально достичь поставленного результата", - сказал он.
После начала военной спецоперации России на Украине хакерская группировка Anonymous, взламывавшая сайты крупнейших сервисов и банков, объявила России кибервойну. Главной их целью стали информационные ресурсы. Так, атакам подвергались сайты Sputnik по всему миру, а также других российских информационных агентств.