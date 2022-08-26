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Торжественный прием в честь годовщины признания независимости Абхазии прошел в Москве
Торжественный прием в честь годовщины признания независимости Абхазии прошел в Москве
На мероприятии присутствовали видные политические и общественные деятели Абхазии, России и ДНР. 26.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-26T23:34+0300
2022-08-26T23:34+0300
2022-08-26T23:34+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Торжественный прием по случаю 14-й годовщины признания независимости Абхазии прошел Москве, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. При этом, отметил он, государственность Абхазии уходит корнями в глубь веков."Как известно, государственность Абхазии насчитывает 1200 лет, абхазское царство было создано в 8 веке. И это такая закономерность, что наш народ отстоял свое право на самоопределение и на то, чтобы определять свою историческую судьбу," - подчеркнул Ардзинба.Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в свою очередь заметил, что за годы независимости Абхазия достигла существенного прогресса в разных сферах развития, в том числе и благодаря помощи со стороны своего стратегического партнера. "Вопреки недоброжелателям, Россия и Абхазия успешно решают задачи по углублению и развитию двусторонних отношений, поддерживают регулярный политический диалог на разных уровнях, в том числе и на высшем политическом уровне, - подчеркнул Руденко. Заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова заметила, что "бездумная и вероломная" позиция, которую занимает сегодня Запад - это причина обострения многих международных конфликтов. Она подчеркнула, что в нынешних обстоятельствах каждый субъект на международной арене вынужден защищать свое право быть собой, и жертвами западной политики, цель которой - обратить всех в вассалов, становятся простые люди. Признание независимости Абхазии показало, что малым государствам нужно от больших - поддержка права быть собой и защищать свои интересы. И это неотъемлемое право, добавила Кузнецова, Россия защищает на Донбассе бок о бок, в том числе, и с добровольцами из Абхазии. В свою очередь, глава абхазского МИД рассказал, что власти республики работают над очередным этапом отправки гуманитарных грузов на Донбасс, и еще раз пожелал жителям ДНР и ЛНР крепости духа и терпения.Общественный деятель, представитель абхазской диаспоры Беслан Кобахия отметил высокий уровень деликатности и доброжелательности, который присутствует в российско-абхазских отношениях. "Пример отношений между Республикой Абхазия, маленькой страной, и самой большой страной в мире может служить примером того, как должны выстраиваться отношения на международном уровне", - подчеркнул он.День признания независимости Абхазии отмечается в республике 26 августа. В эту дату ровно 14 лет назад президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/ardzinba-otsenil-vozmozhnost-obostreniya-konflikta-s-gruziey-1041176639.html
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абхазия, россия, новости
Торжественный прием в честь годовщины признания независимости Абхазии прошел в Москве
На мероприятии присутствовали видные политические и общественные деятели Абхазии, России и ДНР.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik.
Торжественный прием по случаю 14-й годовщины признания независимости Абхазии прошел Москве, сообщает
Sputnik Ближнее зарубежье.
Открывая мероприятие, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отметил, для Абхазии 26 августа - это историческая дата, и указ, подписанный Дмитрием Медведевым в 2008 году, сыграл решающую роль в судьбе абхазского народа.
При этом, отметил он, государственность Абхазии уходит корнями в глубь веков.
"Как известно, государственность Абхазии насчитывает 1200 лет, абхазское царство было создано в 8 веке. И это такая закономерность, что наш народ отстоял свое право на самоопределение и на то, чтобы определять свою историческую судьбу," - подчеркнул Ардзинба.
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в свою очередь заметил, что за годы независимости Абхазия достигла существенного прогресса в разных сферах развития, в том числе и благодаря помощи со стороны своего стратегического партнера.
"Вопреки недоброжелателям, Россия и Абхазия успешно решают задачи по углублению и развитию двусторонних отношений, поддерживают регулярный политический диалог на разных уровнях, в том числе и на высшем политическом уровне, - подчеркнул Руденко.
Заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова заметила, что "бездумная и вероломная" позиция, которую занимает сегодня Запад - это причина обострения многих международных конфликтов. Она подчеркнула, что в нынешних обстоятельствах каждый субъект на международной арене вынужден защищать свое право быть собой, и жертвами западной политики, цель которой - обратить всех в вассалов, становятся простые люди.
Признание независимости Абхазии показало, что малым государствам нужно от больших - поддержка права быть собой и защищать свои интересы. И это неотъемлемое право, добавила Кузнецова, Россия защищает на Донбассе бок о бок, в том числе, и с добровольцами из Абхазии.
В свою очередь, глава абхазского МИД рассказал, что власти республики работают над очередным этапом отправки гуманитарных грузов на Донбасс, и еще раз пожелал жителям ДНР и ЛНР крепости духа и терпения.
Общественный деятель, представитель абхазской диаспоры Беслан Кобахия отметил высокий уровень деликатности и доброжелательности, который присутствует в российско-абхазских отношениях.
"Пример отношений между Республикой Абхазия, маленькой страной, и самой большой страной в мире может служить примером того, как должны выстраиваться отношения на международном уровне", - подчеркнул он.
День признания независимости Абхазии отмечается в республике 26 августа. В эту дату ровно 14 лет назад президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии.