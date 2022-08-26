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https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/ardzinba-otsenil-vozmozhnost-obostreniya-konflikta-s-gruziey-1041176639.html
Ардзинба оценил возможность обострения конфликта с Грузией
Ардзинба оценил возможность обострения конфликта с Грузией
Спустя 29 лет после завершения конфликта Сухум и Тбилиси не подписали договора о неприменении силы. 26.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-26T20:30+0300
2022-08-26T20:43+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Отсутствие взаимообязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией логическим образом означает возможность обострения конфликта, заявил в интервью Sputnik глава абхазского МИД Инал Ардзинба. Ардзинба отметил, что Женевские дискуссии сейчас фактически заморожены, поэтому ситуация остается неразрешенной. Также глава внешнеполитического ведомства прокомментировал добавил, что МИД ведет мониторинг проектов, реализуемых на территории республики неправительственными организациями. Если какие-то проекты противоречат Конституции и национальным интересам республики, их приостанавливают."Эта работа у нас идет в активном ежедневном режиме. К сожалению, такие проекты есть, они ставят своей целью не гуманитарную поддержку народа Абхазии, а внутриполитические цели. Мы будем очень внимательно к этому относиться", - подчеркнул Ардзинба. Инал Ардзинба добавил, что власти республики ведут активную работу по гармонизации российского и абхазского законодательств, что, в свою очередь, означает придание Абхазии большей инвестиционной привлекательности. Он пояснил, что в силу отсутствия внутренних источников финансирования, Абхазия нуждается во внешних инвестициях, а инвесторы и туристы - это ключевые группы, имеющие для страны бюджетообразующее значение. Один из пунктов гармонизации - подписание соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое, по словам Ардзинба, будет подписано в ближайшее время.Министр добавил, что эта работа дала конкретные плоды - интерес к Абхазии растет, причем не только у российских, но и зарубежных инвесторов, в том числе, из Белоруссии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/chirikba-gosudarstvennost-abkhazii-sootvetstvuet-kriteriyam-mezhdunarodnogo-prava-1041143114.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/volvach-bez-investitsiy-nevozmozhno-vyvesti-ekonomiku-abkhazii-na-novyy-uroven-1040911064.html
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абхазия, инал ардзинба, новости, россия, грузия
абхазия, инал ардзинба, новости, россия, грузия

Ардзинба оценил возможность обострения конфликта с Грузией

20:30 26.08.2022 (обновлено: 20:43 26.08.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Спустя 29 лет после завершения конфликта Сухум и Тбилиси не подписали договора о неприменении силы.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Отсутствие взаимообязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией логическим образом означает возможность обострения конфликта, заявил в интервью Sputnik глава абхазского МИД Инал Ардзинба.
"Мы понимаем, что Грузия готовится, военный бюджет Грузии порядка 300 миллионов долларов в год, это серьезные цифры, которые просто так не выделяются. Мы осуществляем очень внимательно мониторинг того, что происходит и готовимся к самым разным сценариям," - пояснил министр.
Ардзинба отметил, что Женевские дискуссии сейчас фактически заморожены, поэтому ситуация остается неразрешенной.
Также глава внешнеполитического ведомства прокомментировал добавил, что МИД ведет мониторинг проектов, реализуемых на территории республики неправительственными организациями. Если какие-то проекты противоречат Конституции и национальным интересам республики, их приостанавливают.
"Эта работа у нас идет в активном ежедневном режиме. К сожалению, такие проекты есть, они ставят своей целью не гуманитарную поддержку народа Абхазии, а внутриполитические цели. Мы будем очень внимательно к этому относиться", - подчеркнул Ардзинба.
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Инал Ардзинба добавил, что власти республики ведут активную работу по гармонизации российского и абхазского законодательств, что, в свою очередь, означает придание Абхазии большей инвестиционной привлекательности.
Он пояснил, что в силу отсутствия внутренних источников финансирования, Абхазия нуждается во внешних инвестициях, а инвесторы и туристы - это ключевые группы, имеющие для страны бюджетообразующее значение. Один из пунктов гармонизации - подписание соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое, по словам Ардзинба, будет подписано в ближайшее время.
Министр добавил, что эта работа дала конкретные плоды - интерес к Абхазии растет, причем не только у российских, но и зарубежных инвесторов, в том числе, из Белоруссии.
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